荷姆茲海峽到底開了沒？美國說開了 伊朗卻這樣講
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
根據《路透》周三 (8 日) 報導，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 表示，荷姆茲海峽已恢復通行，美軍將持續駐留中東，確保伊朗遵守停火協議。不過，一名參與美伊談判的伊朗高層官員向《路透》透露，德黑蘭方面最快將於周四 (9 日) 或周五 (10 日)，以「有限且受控」的方式重新開放海峽，顯示實際情況仍存在不確定性。
該名官員指出，伊朗可能在美國與伊朗官員於巴基斯坦會面前，逐步恢復荷姆茲海峽的通行，但前提是雙方須就談判框架達成初步共識。若相關安排順利推進，海峽將以「有限、且在伊朗控制之下」的形式開放。
他強調，所有船隻屆時都必須與伊朗軍方進行協調，顯示即使通行恢復，航運仍將受到高度管制。該官員同時指出，目前停火狀態依然脆弱，儘管伊朗傾向追求長期和平，但若美國選擇重回衝突路線，伊朗也「無所畏懼」再度開戰。
美方宣稱海峽已開放，但伊朗方面則暗示仍需經過談判與控制性安排後才會有限度恢復通行，突顯當前局勢仍處於高度敏感與不穩定階段。
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