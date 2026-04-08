鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-08 21:30

根據《路透》周三 (8 日) 報導，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 表示，荷姆茲海峽已恢復通行，美軍將持續駐留中東，確保伊朗遵守停火協議。不過，一名參與美伊談判的伊朗高層官員向《路透》透露，德黑蘭方面最快將於周四 (9 日) 或周五 (10 日)，以「有限且受控」的方式重新開放海峽，顯示實際情況仍存在不確定性。

荷姆茲海峽到底開了沒？美國說開了 伊朗卻這樣講(圖：REUTERS/TPG)

該名官員指出，伊朗可能在美國與伊朗官員於巴基斯坦會面前，逐步恢復荷姆茲海峽的通行，但前提是雙方須就談判框架達成初步共識。若相關安排順利推進，海峽將以「有限、且在伊朗控制之下」的形式開放。

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他強調，所有船隻屆時都必須與伊朗軍方進行協調，顯示即使通行恢復，航運仍將受到高度管制。該官員同時指出，目前停火狀態依然脆弱，儘管伊朗傾向追求長期和平，但若美國選擇重回衝突路線，伊朗也「無所畏懼」再度開戰。