鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 01:30

《CNBC》周三 (8 日) 報導，Meta(META-US)推出新一代人工智慧模型「Muse Spark」，試圖在由 OpenAI、Anthropic 與 Google 主導的 AI 競賽中重新奪回成長動能。這是 Meta 自去年大舉投資 Scale AI 並延攬其執行長 Alexandr Wang 後，推出的首個重要模型，也代表這家社群媒體巨擘在 AI 布局上進一步轉向。

Meta出手了！新模型「Muse Spark」重返AI競賽 迎戰OpenAI與Google(圖：REUTERS/TPG)

Muse Spark 原代號為「Avocado」，隸屬於 Meta 新成立的 AI 部門「超級智慧實驗室」(Meta Superintelligence Labs)，由 Alexandr Wang 主導。Meta 表示，這款模型雖非主打頂尖性能，而是以小型、高效率為設計核心，但已具備處理科學、數學、健康等複雜問題的推理能力，並將成為後續模型發展的基礎。公司指出，過去 9 個月已將 AI 技術架構從底層重新打造，使開發速度成為歷來最快的一次。

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Meta 在 AI 模型市場面臨不小壓力。去年 4 月推出的最新開源模型表現未能打動開發者，使執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 調整策略。相較之下，OpenAI 與 Anthropic 估值合計已超過 1 兆美元，Google(GOOGL-US)的 Gemini 服務也在消費市場持續擴張，讓 Meta 在模型市場仍處追趕地位。

Meta 主打效率與實用性 力拚 AI 市場重回節奏

Meta 並未將 Muse Spark 定位為最先進模型，而是強調其效率與任務表現。該公司表示，透過改進訓練技術與重建基礎設施，新模型能以比過去中型 Llama 4 版本少一個數量級的運算資源，達到相近能力。Meta 並稱，Muse Spark 在多模態感知、推理、健康與代理型任務方面具有競爭力，但在長時程代理系統與程式碼工作流程等領域，仍將持續投入。

Muse Spark 將率先用於 Meta 獨立 Meta AI 應用程式與桌面網站，未來幾週也會陸續導入 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger，以及 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡。Meta 也計畫未來讓 Muse Spark 支援 Meta AI 應用中的 Vibes AI 影片功能，該服務目前採用第三方模型。

在產品設計上，Meta 將讓用戶依提問複雜度切換不同模式。簡單問題可用快速模式回答，較複雜的任務則可切換至更進階模式，例如分析法律文件，或從超市商品照片中擷取營養資訊。Meta 也表示，針對最複雜問題的「Contemplating」模式將逐步上線，該模式透過多個 AI 代理平行推理，藉此與 Gemini Deep Think 及 GPT Pro 等高階推理模型競爭。此外，新版 Meta AI 也將加入「Shopping 模式」，協助用戶購買服飾或規劃空間布置，並結合平台既有的創作者與社群內容。

從開源走向商業化 Meta 擴大 API 與基礎建設投資

除了強化產品功能，Meta 也開始測試新的 AI 營收模式。公司正透過 API 向第三方開發者開放 Muse Spark 底層技術，目前僅提供給部分合作夥伴進行非公開預覽，未來計畫擴大至更廣泛的付費用戶。這也顯示，Meta 不再只把 AI 視為支撐廣告與提升內部效率的工具，而是開始尋求模型本身的商業化機會。

Muse Spark 此次也採閉源模式推出，Meta 表示，希望未來版本仍有機會重新採取開源方式。這與過去 Llama 模型家族的開源路線形成對比，也反映 Meta 在競爭壓力下，正重新調整 AI 策略。

在資本支出方面，Meta 仍大幅加碼 AI 基礎建設。公司在最新財報中預估，2026 年與 AI 相關的資本支出將達 1,150 億至 1,350 億美元，接近去年的兩倍，凸顯其追趕其他超大型雲端與 AI 業者的企圖心。