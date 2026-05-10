鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-10 21:07

在 PCB 上游原物料價格上漲走勢之下，玻纖廠在 4 月的的表現也佳，其中玻纖一貫廠富喬工業 (1815-TW) 4 月營收以 7.33 億元創新高，而今 (10) 日公布最新營收資訊的德宏 (5475-TW) 4 月營收以 1.59 億元改寫 54 個月來新高，年增幅並達 1.21 倍。德宏 2025 年每股虧損 0.16 元，爲連續第四年陷於虧損，而 2026 年首季營收 3.21 億元，年增 92.78%，德宏並將於 5 月 14 日公布首季損益數字。

德宏 2026 年 4 月營收爲 1.59 億元，爲 54 個月來新高，月增 14.52%，年增 1.21 倍，1-4 月營收爲 4.8 億元，年增 1.01 倍。

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而玻纖一貫廠富喬公布的 4 月營收表現佳，並以 7.33 億元刷新歷史新高，月增 7.72%，年增 53.16%，累計 2026 年 1-4 月營收 26.15 億元，年增 40.48%。 富喬 2025 年全年稅後純益 8.57 億元，每股純益 1.64 元，擬配發 0.5 元股息及 0.5 元股票股利，合計爲 1 元；同時，富喬最新的獲利成績也揭曉，2026 年首季稅後賺進 4.58 億元，創新高，每股純益 0.79 元。

而在海外投資方面，富喬工業 (泰國) 有限公司投資第一期約 31 億元的設立玻纖布廠 資本支出案 ，資金來源為自有資金和金融機構融資，預計 2027 年 第三季量產。富喬泰國新廠規劃以先進製程為核心，產品應用於低軌衛星、 AI 伺服器和 IC 載板為主，未來將對集團營收與獲利產生貢獻。

富喬 2026 年第一季營收 18.81 億元，毛利率 35.97%，季增 6.96 個百分點，年增 6.24 個百分點，稅後純益 4.58 億元，創新高，季增 5.02%，年增 1.67 倍，每股純益達 0.79 元。

推升富喬 2026 年首季營收及獲利攀高的主要原因在高階產品出貨比重提高，同時，電子級玻纖布產品市場價格走高也帶動毛利率及獲利向上提高。富喬預期 2026 先進製程產品目標產能比重將提升至 60 % 以上，有助擴大在市場的滲透率推升營收及獲利。