鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-07 07:29

《CNBC》報導，當全球石油交易員透過衛星影像與官方聲明，試圖判斷荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實際狀況時，一家研究機構選擇了不同做法：聲稱直接派分析師進入衝突區實地觀察。

華爾街分析師赴荷姆茲實地觀察，揭示市場忽略訊號(圖：Shutterstock)

曾在今年稍早對 AI 提出震撼市場的看空觀點的 Citrini Research 表示，他們派出一名分析師前往阿曼的穆桑達姆半島 (Musandam Peninsula)，並搭船觀察船舶通行情況，以掌握在伊朗與美國緊張局勢升高之際的第一手資訊。該分析師的觀察結果，對當前市場普遍認為這條關鍵石油運輸通道已被實質封鎖的說法提出質疑。

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該機構未公開分析師身份，因行動敏感性考量需保密。該分析師發現，仍有船隻持續通過海峽，且近幾日通行量已回升至每日約 15 艘。雖遠低於正常水準，但顯示干擾屬部分的且持續變動，而非完全中斷。

根據該機構在 Substack 發布的報告，分析師指出，「每天仍有約 4 至 5 艘油輪通過，AIS 系統完全關閉。他們稱實際流量高於數據所顯示，且過去幾天經由葛希姆 (Qeshm) 航道的通行速度正在加快。」

AIS 是一種用來廣播船舶位置、速度、身份與航線的追蹤系統。Citrini 指出，由於許多船隻關閉訊號發射器，未出現在官方追蹤系統中，因此實際運輸量可能高於數據顯示。

根據該篇報告，分析師透過與當地漁民、走私者及區域官員的訪談，發現伊朗可能採取「選擇性放行」的機制。油輪在接近伊朗水域時需事先取得許可，形成該機構所稱的「功能性檢查點」，而非全面封鎖。

Citrini 表示，「這凸顯我們對這場衝突的看法較為細緻，無法簡單歸納為『海峽開放＝油價下跌』或『海峽封鎖＝油價暴漲』。」

當然，這些發現僅來自單一實地調查與個別觀察，且在資訊透明度有限情況下，難以獨立驗證。

該機構預期，能源供應干擾將持續較長時間，並使油價長期包含風險溢價。因此，其投資策略偏好較長天期的原油部位，例如相較於近月合約，更看好 2026 年 12 月的西德州原油 (WTI) 期貨。