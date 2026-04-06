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停火破局！川普升高威脅 伊朗拒絕讓步

鉅亨網編譯段智恆

《彭博》周一 (6 日) 報導，伊朗拒絕停火提議之際，美國總統川普進一步升高對伊朗的軍事威脅，在要求重新開放荷姆茲海峽的最後期限逼近之際，地緣政治風險再度升溫。川普表示，若伊朗未在期限內達成協議，將擴大攻擊行動，甚至鎖定電力與橋梁等基礎設施。

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停火破局！川普升高威脅 伊朗拒絕讓步(圖：REUTERS/TPG)

川普在白宮表示，伊朗不願屈服，但最終將被迫讓步，並強調延長期限的可能性「極低」。他預計於當地時間下午召開記者會，市場關注是否釋出進一步政策訊號。


根據伊朗官方媒體報導，德黑蘭已透過巴基斯坦等中介提出條件，包括永久結束戰爭、解除制裁、協助重建，以及確保荷姆茲海峽航運安全。伊朗方面強調，不會接受缺乏保障的短期停火方案，認為僅暫停衝突無法解決根本問題。

停火談判卡關 市場情緒受消息面牽動

市場仍緊盯停火進展，但談判前景不明。美國盟友正試圖推動一項為期約 45 天的停火協議，以避免美方對伊朗能源設施發動進一步攻擊。然而，伊朗拒絕短期方案，使談判再度受挫。

在訊息反覆之下，油價震盪加劇。布蘭特原油一度在每桶 109 美元附近波動，美國原油則約 112 美元，反映市場對供應中斷與戰事升級的雙重擔憂。

分析指出，投資人高度依賴相關消息進行交易，停火與衝突升級的訊號交錯，使市場缺乏明確方向。能源價格波動亦加劇通膨疑慮，進一步影響利率預期與資產配置。

戰火擴大與能源受阻 全球供應鏈承壓

戰事持續擴散，伊朗近期對波灣地區能源設施發動攻擊，包括科威特石油總部與阿布達比石化設施，多地啟動防空應對。以色列則空襲伊朗主要石化設施，該設施占全國石化產能約一半。

荷姆茲海峽航運仍處於高度受限狀態。儘管伊朗允許部分船隻通行，但整體通行量仍較戰前大減約九成。兩艘卡達液化天然氣運輸船近期亦被迫放棄通行計畫，顯示能源出口仍面臨嚴重阻礙。

美國國內能源價格亦受到波及，全國平均汽油價格突破每加侖 4 美元，為 2022 年以來首見，對消費者信心與政治局勢構成壓力。

目前衝突已造成逾 5,000 人死亡，其中多數集中於伊朗與黎巴嫩。隨著戰火持續與能源供應受限，市場對通膨回升與全球經濟衝擊的擔憂持續升溫。


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