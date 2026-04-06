鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 03:30

美國總統川普周一 (6 日) 在白宮記者會中表示，將對報導美軍救援任務細節的記者採取強硬措施，甚至揚言若不透露消息來源，可能面臨監禁，引發外界對新聞自由與政府權力的關注。

川普指出，媒體揭露部分救援過程細節，可能危及仍在進行中的行動。他特別提到，有報導指出最初僅成功救出一名飛行員，恐使伊朗方面掌握另一名人員行蹤，進而影響後續救援。他強調，政府將追查洩密來源，並表示相關記者若拒絕配合調查，「將會入獄」。

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川普未點名特定媒體，但形容洩密者為「病態人物」，並指控報導行為對任務構成重大風險。此舉被視為其再度對媒體施壓，延續對新聞報導的批評立場。

高風險救援行動曝光 動員規模空前

川普同時在記者會中詳細說明這場被形容為「歷史性」的救援任務。該行動源於一架美軍戰機在伊朗境內遭擊落，兩名機組人員分別被困，軍方隨即展開大規模搜救。

根據川普說法，救援行動歷時兩天，動員數百名特種部隊與大批軍機。其中，一次救援任務出動約 21 架飛機，另一場更大規模行動則動員約 155 架軍機，包括轟炸機、戰鬥機、加油機與救援機，展現高度複雜與精密的軍事協同能力。

川普表示，軍方透過多點飛行與假動作進行欺敵，使伊朗難以掌握實際搜救位置。第二名受困人員在伊朗境內山區躲避追捕近 48 小時，期間自行處理傷勢並成功回報位置，最終由直升機完成撤離。

他並指出，部分受困飛機因陷於地面且無法安全回收，美軍選擇將其摧毀，以避免敏感裝備落入伊朗手中。

政治與軍事交錯 言論引發爭議

川普強調，此次任務在高度風險下完成，過程中美軍成功避開重大傷亡。他形容行動展現「精準、致命且高效」的軍事能力，並高度讚揚參與人員的勇氣與專業。

然而，其針對媒體的強硬言論亦引發關注。分析人士指出，在戰事背景下，政府對資訊控管與媒體報導之間的張力持續升高，未來相關爭議恐進一步擴大。