鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-07 05:10

隨著中東衝突持續升級，能源運輸命脈荷姆茲海峽受到影響，外界對全球石油可能短缺的擔憂再度升溫。然而，高盛最新分析指出，雖然供應鏈壓力加劇，但情況尚未演變為全面性的全球短缺，而亞洲則成為壓力最大的地區。

根據《Investing.com》報導，高盛表示，衝突對亞洲市場的影響最為顯著，多個國家高度依賴波斯灣進口的精煉石油產品。

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該行指出，部分亞洲經濟體約有一半的燃料來自該地區，而像南韓和新加坡等國，依賴度更接近三分之二至四分之三。

儘管如此，得益於各國能夠開啟替代供應來源、動用現有庫存，以及限制出口以穩定國內市場，目前實際短缺仍有限。

然而，高盛警告，這種緩衝可能只是暫時的。至三月底，亞洲的淨石油進口已明顯下降，顯示隨著波斯灣供應放緩，市場壓力逐步累積。

報告指出，並非所有燃料受到的影響相同。石化原料如石腦油與液化石油氣（LPG）因庫存偏低且儲存要求較複雜，已出現明顯緊張。

同時，柴油與航空燃油的全球價格大幅上漲，反映了當前供應受限以及各國的預防性囤積行為。

高盛同時指出，地面上出現的供應壓力跡象日益明顯。包括印度與泰國在內的多個國家已報告燃料配給或供應中斷，而亞洲部分地區的政府也已採取措施以管理燃料消費。

不過，高盛並未將此定義為結構性供應危機。像中國與日本這樣擁有大量戰略儲備的大型經濟體，更有能力承受衝擊。

高盛認為，全球市場仍具彈性，透過貿易路線調整與庫存釋放，仍能應對短期壓力。