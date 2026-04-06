鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 07:43

美國總統川普 (Donald Trump) 周末警告，伊朗必須在美東周二 (4 月 7 日) 晚間 8 點之前同意停火協議，否則國內的電廠、橋樑等伊朗民用基礎設施將遭受大規模攻擊，對此聯合國罕見譴責美國，表示一旦若實將有違反國際法的風險。

聯合國罕見譴責美國 若攻擊伊朗民用基礎建設恐違反國際法 (圖:Shutterstock)

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 的發言人 Stephane Dujarric 周一表示，川普的發言令人「震驚」。他指出，若川普落實這些威脅，將面臨違反國際法的風險，即使美國攻擊的並非軍事目標，但因具備軍事目的，對平民造成傷害的風險仍可能被判定違反國際法。

‌



針對川普周日在社群媒體上發布的那篇充斥髒話的貼文，Dujarric 說：「我們對該社群媒體貼文中表現出的言論感到震驚，文中威脅若伊朗不同意協議，美方將對發電廠、橋樑及其他基礎設施發動攻擊。」

Dujarric 表示，古特瑞斯已要求美國與伊朗遵守國際法，並強調民用基礎設施不應受到干擾。自 2 月 28 日戰爭爆發以來，伊朗已多次襲擊以色列及數個波斯灣國家的民用目標。

儘管古特瑞斯通常避免直接批評美國或其他成員國，但他也敦促美國與以色列結束衝突，並要求伊朗停止攻擊鄰國。他上周以該地區正處於「擴大戰爭的邊緣」為由，呼籲保障航行自由，並保護平民與包含核能設施在內的民用基礎設施。

美軍已對至少一個非軍事目標發動過襲擊，也就是連接德黑蘭與 Karaj 市的一座橋樑。

川普在周一的記者會上重申此一威脅，聲稱若伊朗未能在他設定的截止期限前重啟荷姆茲海峽，伊朗將面臨「無橋可用」的局面。他表示，如果美國願意，有計劃在四小時內摧毀該國境內所有的發電廠與橋樑。