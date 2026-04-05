鉅亨網新聞中心 2026-04-05 20:00

伊朗彈道導彈精準打擊能力驚人，不僅命中卡達液化天然氣設施核心，也擊中沙烏地阿拉伯美軍空中預警機。專家指出，伊朗導彈結合慣性導航與雷達導引技術，自主精準作戰，經十多年研發與實戰驗證，實力已超外界預期。

伊朗飛彈打擊為何如此精準？德國軍工防空專家曝關鍵。(圖：Shutterstock)

根據德國《經濟週刊》報導，伊朗的彈道導彈在對海灣地區目標的打擊中，展現出遠超外界預期的精準度。

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衛星影像顯示，卡達拉斯拉凡工業城的液化天然氣設施遭導彈命中，證實了其打擊能力。在被襲擊的工廠中，兩條主要生產線的核心冷卻塔均遭精準打擊，顯示導彈對關鍵設施的定位非常精確。

更令人關注的是，隨後伊朗又以一枚彈道導彈精準擊中了沙烏地阿拉利雅德蘇丹王子空軍基地部署的少數美軍空中預警機之一，排除了早前打擊僅屬偶然的可能性。

對此，一名德國軍工防空專家坦言，西方長期低估了伊朗的導彈實力，不僅在數量上，更在技術能力上。

報導指出，伊朗彈道導彈的核心導航依靠所謂的慣性導航系統，能測量導彈的橫向、縱向、高度及旋轉加速度。

早期洲際導彈是透過機械裝置記錄加速度，而現代則多借助雷射技術：光束在加速時頻率會發生微小變化，進而捕捉最細微的運動。僅依靠這項技術，洲際導彈的命中精度就可控制在百米以內，射程越短的導彈，精度通常越高。

如今，這項技術已廣泛應用於民用領域，例如現代汽車配備的加速感測器，其原理也可應用於導彈系統。安全專家指出，伊朗的武器製造者具備自行編寫訊號處理程式的能力。

導彈精準航跡的下一步，是在飛行過程中持續修正。由於發射初期的微小偏差會被放大，因此必須對彈道進行調整。這可藉由衛星導航或星敏感器完成，後者透過觀測星空在大氣層外定位。一般在彈道最高點進行這類航跡修正。

德國軍工防空專家表示，這項技術現已公開，伊朗或可透過間接途徑取得，但對於飛行距離在一千公里以內的導彈，並非絕對必要。

而為了在缺乏衛星導航的情況下精準命中目標，這些導彈可能配備了雷達導引頭。即便在再入大氣層時因摩擦產生高溫，但對於射程在一千公里左右的導彈而言，雷達導引頭仍能正常運作。

這項技術本身並不新穎，美國「潘興 Ⅱ」導彈早在 1980 年代就已採用。然而，隨著現代雷達與電腦技術的進步，導引頭的精度和效能已大幅提升。它僅需微小的航向修正，便可生成目標區域的 3D 雷達圖像。

專家指出，這套系統能精準偵測液化天然氣工廠的冷卻塔或燃料罐等關鍵結構，並將偵測結果與電腦內的數位地圖比對，最後在導彈飛行末段進行彈道修正，以實現高精度打擊。

專家解釋稱：「只需兩次微小機動，就能達到極高命中率，導彈能完全自主完成這些操作。我非常肯定，伊朗已掌握並正在使用這項技術。」

至於伊朗從何處取得這些技術，實際上與其悠久的導彈工業歷史有關。早在 1980 年代初第一次海灣戰爭期間，伊朗因難以應對伊拉克部署的蘇聯導彈後，就與北韓建立了長期合作關係，如今兩國在導彈技術領域有著深入交流。

近期，伊朗甚至向距離約四千公里、位於印度洋的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島發射了「霍拉姆沙赫爾」彈道導彈。雖然該導彈由伊朗生產，但其設計藍圖顯然源自北韓技術。