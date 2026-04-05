鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-05 21:00

隨著導彈與無人機飛越波斯灣、戰火延燒至能源運輸命脈，這場伊朗戰爭正迅速從區域衝突演變為一場「亞洲危機」。

《經濟學人》指出，造成這種情況的關鍵原因在於，全球經由荷姆茲海峽輸出的石油約 80%、天然氣約 90% 最終流向亞洲。

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其中，衝擊最為嚴重的仍是能源依賴度高的貧困國家。例如，菲律賓逾九成能源仰賴中東進口；而孟加拉、印度與巴基斯坦約三分之二的液化天然氣，也需經由荷姆茲海峽運輸。

不過，即使是較富裕的亞洲經濟體，同樣難以全身而退。以日本為例，雖然擁有可支撐約 254 天需求的戰略石油儲備，但在供應緊縮情況下，影響仍逐步浮現。

報導稱，日本全國多地公車與渡輪服務被迫縮減，燃料價格上漲也讓傳統澡堂經營壓力大增，部分業者已選擇暫停甚至結束營業。

就連零食廠商也因油品短缺，暫時停止薯片生產，顯示能源問題已滲透至民生與消費層面。

三大風險浮現：油價、財政與供應

《經濟學人》分析，海峽受阻為亞洲帶來三大核心風險：

油價飆升

海峽受阻為亞洲經濟帶來多重衝擊，其中最直接的是燃油價格飆升。能源成本上漲會迅速傳導至各產業，推高整體營運費用，進一步壓抑經濟成長，甚至增加陷入停滯性通貨膨脹的風險。

當前影響已逐步浮現，尤其在東南亞地區更為明顯。自戰事爆發以來，全球汽油價格上揚約 14%，但東南亞漲幅高達 42%；其中菲律賓與緬甸更出現逾 70% 的暴漲，成為全球升幅最劇烈的市場之一。

相較之下，印度與孟加拉等地的油價暫時未明顯上升，但這主要歸因於政府強力干預。印度於 3 月 27 日宣布大幅調降汽油與柴油的中央消費稅，以壓制價格；澳洲與越南也表態將採取類似措施穩定市場。

至於高度依賴中東石油的韓國（約七成進口來自中東），則透過設定價格上限來減輕油價上漲對經濟與民生的衝擊。

政府財政與通膨壓力

第二項風險則落在各國政府的財政承受能力。為了壓抑能源價格，多數亞洲國家已動用大量資源進行補貼或實施價格管制，但不同國家的財政餘裕差異甚大。

以印尼為例，持續擴大的燃油補貼可能使財政赤字突破 GDP 3% 的上限，進一步動搖市場信心。

至於資金本就吃緊、且受到國際貨幣基金密切關注的巴基斯坦，則被迫調漲燃油價格約 20%。在此背景下，貨幣波動加劇，也可能吸引投機資金進場放大市場不穩定性。

然而，不論政策如何調整，通膨壓力幾乎無法避免。若政府選擇不全面吸收能源成本，油價上漲將直接反映在物價上；若持續補貼，則將轉化為財政壓力與潛在貨幣風險。對菲律賓、巴基斯坦等高度依賴進口原油且匯率相對疲弱的國家而言，衝擊尤為顯著。

《經濟學人》指出，即便是設有價格上限的經濟體，也難以完全隔絕影響，因為供應鏈中斷已開始推升化工、運輸等產業成本。

此外，食品價格恐成為通膨升溫的關鍵因素。報導指出，戰事已影響全球約三分之一的海運化肥貿易，可能在接下來的播種季推高農業成本，進而帶動糧價上漲。

亞洲開發銀行原先預估 2026 年亞洲區域通膨率約為 2.1%，但如今警告，若戰事持續，通膨可能攀升至 5% 以上。

政治與地緣風險

根據《經濟學人》，若說通膨上升屬於經濟層面的挑戰，那麼燃料供應緊張則牽動政治與地緣風險，構成亞洲面臨的第三大壓力來源。

雖然日本擁有可支撐約 254 天需求的燃料儲備，但根據數據機構 Kpler 的分析，亞洲多數地區的庫存水位偏低，供應情勢相當脆弱。以菲律賓、越南與泰國為例，其陸上石油儲備僅能維持約三週的正常消耗。

燃料緊張的影響已開始擴散至各行各業，其中又以航空與觀光產業首當其衝。韓國已限制煉油廠的航空燃油出口，以確保國內需求；區域內多家航空公司則陸續縮減航班運能。

根據航班追蹤平台 FlightAware 數據，過去一週全球約一半的航班取消發生在亞洲機場。紐西蘭航空更已取消約 1100 個航班。

隨著情勢升溫，各國政府不排除採取更嚴格的管制措施，菲律賓總統馬可仕甚至警告，全面停飛航班的情況「極有可能」出現。

經濟成長承壓 亞洲「世界工廠」地位動搖

《經濟學人》警告，除了燃料短缺，氦氣、鋁等重要工業投入品供應中斷也可能拖累亞洲經濟增長。

亞洲開發銀行警告，如果戰事持續，東南亞經濟增長可能下滑約 2.3 個百分點，南亞則可能下降約 0.8 個百分點。這對以製造業為主的亞洲經濟體影響深遠，因為亞洲是全球供應鏈的重要樞紐。

《經濟學人》預測，面對能源危機，亞洲各國將加速發展替代能源。太陽能擴張步伐可能加快，東南亞城市也有望看到更多電動車普及。核能亦將迎來新一波投資，例如越南本週就宣布將與俄羅斯合作建設核電站。

然而，短期內煤炭仍將成為亞洲的關鍵能源。日本政府已批准燃煤電廠恢復滿負荷運轉，取消原先排放限制；印度則因應夏季電力需求，要求古吉拉特邦一座燃煤電廠重啟。

對煤炭的依賴反映出對政治穩定的焦慮。能源價格波動敏感，一旦上漲可能引發民眾抗議，例如菲律賓的運輸工人已展開示威。

從歷史上來看，2022 年天然氣價格飆升就引發南亞地區政治動盪，德國智庫弗裡德里希 · 艾伯特基金會估計，該年約四分之一的區域抗議活動與食品和能源相關。