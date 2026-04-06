鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 03:00

美國總統川普表示，恢復荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航行自由，應納入與伊朗達成的任何停火協議內容，並強調相關談判在周二 (7 日) 晚間期限前「進展順利」。他周一 (6 日) 指出，重啟該能源要道是「非常重要的優先事項」，儘管他先前曾淡化此議題的重要性。

川普在回應媒體提問時表示，若要達成協議，美方希望確保「自由航行與一切正常運作」。這番言論凸顯，美國正將荷姆茲海峽的開放與否，作為談判中的核心條件之一。

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此番發言正值德黑蘭拒絕停火提案之際。伊朗方面透過巴基斯坦轉達的停火條件已遭否決，並改為要求永久結束戰事。川普則透露，副總統范斯 (JD Vance) 與特使魏科夫 (Steve Witkoff) 均參與相關磋商，後者在美以於 2 月下旬對伊朗發動攻勢前，曾積極推動外交解決方案。

川普表示：「我們可以確認對方有積極且願意談判的一方，他們希望達成協議。」但他也補充，目前僅能判斷伊朗「似乎是善意談判」，實際結果仍有待觀察。

美方持續要求伊朗重啟荷姆茲海峽航運，否則將面臨進一步軍事壓力，包括針對橋樑與能源基礎設施的攻擊威脅。自戰事爆發以來，該水道幾乎陷入停擺，對全球能源供應造成重大衝擊。

另一方面，伊朗領導層則提出不同立場。根據伊朗官方媒體 IRNA 報導，德黑蘭要求全面終止戰爭、推動戰後重建並解除制裁，同時建立確保海峽安全通行的機制。伊朗並表示，只有在獲得戰爭損害賠償後，才會允許海峽恢復運作。