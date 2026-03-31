川普籲盟友「奪回」荷姆茲海峽 能源供應風險升溫
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普周二 (31 日) 再度就中東局勢發表強硬言論，呼籲盟友自行前往荷姆茲海峽「奪回」能源通道，凸顯其對戰事久拖未決的不滿。隨著伊朗持續對波斯灣地區發動攻擊，這條全球關鍵能源航道幾近封鎖，進一步推升市場對全球經濟衝擊的憂慮。
川普在社群媒體發文表示，無法取得能源供應的國家應「直接去海峽拿」，並強調美國不會再像過去一樣提供支援，「你們得學會自己作戰」。他隨後接受媒體訪問時也表示，美國「不會在那裡待太久」，暗示有意縮減軍事行動，並形容對伊朗的攻勢已達「摧毀性」程度。
在戰事持續升溫之際，伊朗對以色列及波灣國家持續發動攻擊，包括一艘滿載原油的科威特油輪在杜拜外海遭無人機襲擊，成為戰事爆發以來對航運最嚴重的衝擊之一。同時，美以聯盟仍持續空襲伊朗，外交斡旋則尚未見明顯突破。
戰事延燒與政策搖擺 市場不確定性升高
儘管衝突持續，油價表現相對震盪。美國西德州原油 (WTI) 價格維持在每桶約 104 美元，部分原因在於市場預期川普可能透過外交壓力促使伊朗重啟航道，降低供應中斷風險。
不過，川普在「加大軍事壓力」與「尋求外交解決」之間態度反覆，使市場難以判斷政策方向。國防部長赫格塞斯表示，結束戰爭的談判「正在取得進展」，但美軍仍將維持壓力以促成協議。同時，美方已向中東部署約 3500 名海軍與陸戰隊人員，顯示軍事準備仍在持續。
另一方面，中國與巴基斯坦提出五點和平倡議，呼籲立即停火，顯示國際社會正加強斡旋力道。然而，伊朗方面則否認談判取得進展，並提出包括戰爭賠償與航道控制權等條件，談判前景仍充滿不確定性。
荷姆茲海峽風險升高 全球經濟面臨壓力
荷姆茲海峽為全球約五分之一石油與液化天然氣運輸必經之地，一旦長期封鎖，將對全球能源供應造成重大衝擊。能源顧問機構指出，若海峽在 6 至 8 周內未恢復通行，油價可能飆升至每桶 200 美元。
戰事已對全球經濟構成壓力。聯合國最新研究顯示，中東地區經濟成長可能因此減少近 2000 億美元，並引發停滯性通膨風險。美國汽油價格亦已升破每加侖 4 美元，為 2022 年以來首見，對即將到來的期中選舉形成政治壓力。
此外，北約盟國對參戰態度保守，西班牙與義大利已限制美軍使用其領空與基地，凸顯西方陣營內部立場分歧。與此同時，葉門胡塞武裝也加入戰局，進一步擴大衝突範圍。
中東衝突正從區域性戰事演變為影響全球能源與經濟的重要風險來源。川普對盟友的強硬發言，與其政策方向的不確定性，使市場對未來局勢發展保持高度警戒。
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