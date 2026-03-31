鉅亨網編譯段智恆 2026-04-01 03:00

美國總統川普周二 (31 日) 再度就中東局勢發表強硬言論，呼籲盟友自行前往荷姆茲海峽「奪回」能源通道，凸顯其對戰事久拖未決的不滿。隨著伊朗持續對波斯灣地區發動攻擊，這條全球關鍵能源航道幾近封鎖，進一步推升市場對全球經濟衝擊的憂慮。

川普籲盟友「奪回」荷姆茲海峽 能源供應風險升溫(圖：REUTERS/TPG)

川普在社群媒體發文表示，無法取得能源供應的國家應「直接去海峽拿」，並強調美國不會再像過去一樣提供支援，「你們得學會自己作戰」。他隨後接受媒體訪問時也表示，美國「不會在那裡待太久」，暗示有意縮減軍事行動，並形容對伊朗的攻勢已達「摧毀性」程度。

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在戰事持續升溫之際，伊朗對以色列及波灣國家持續發動攻擊，包括一艘滿載原油的科威特油輪在杜拜外海遭無人機襲擊，成為戰事爆發以來對航運最嚴重的衝擊之一。同時，美以聯盟仍持續空襲伊朗，外交斡旋則尚未見明顯突破。

戰事延燒與政策搖擺 市場不確定性升高

儘管衝突持續，油價表現相對震盪。美國西德州原油 (WTI) 價格維持在每桶約 104 美元，部分原因在於市場預期川普可能透過外交壓力促使伊朗重啟航道，降低供應中斷風險。

不過，川普在「加大軍事壓力」與「尋求外交解決」之間態度反覆，使市場難以判斷政策方向。國防部長赫格塞斯表示，結束戰爭的談判「正在取得進展」，但美軍仍將維持壓力以促成協議。同時，美方已向中東部署約 3500 名海軍與陸戰隊人員，顯示軍事準備仍在持續。

另一方面，中國與巴基斯坦提出五點和平倡議，呼籲立即停火，顯示國際社會正加強斡旋力道。然而，伊朗方面則否認談判取得進展，並提出包括戰爭賠償與航道控制權等條件，談判前景仍充滿不確定性。

荷姆茲海峽風險升高 全球經濟面臨壓力

荷姆茲海峽為全球約五分之一石油與液化天然氣運輸必經之地，一旦長期封鎖，將對全球能源供應造成重大衝擊。能源顧問機構指出，若海峽在 6 至 8 周內未恢復通行，油價可能飆升至每桶 200 美元。

戰事已對全球經濟構成壓力。聯合國最新研究顯示，中東地區經濟成長可能因此減少近 2000 億美元，並引發停滯性通膨風險。美國汽油價格亦已升破每加侖 4 美元，為 2022 年以來首見，對即將到來的期中選舉形成政治壓力。

此外，北約盟國對參戰態度保守，西班牙與義大利已限制美軍使用其領空與基地，凸顯西方陣營內部立場分歧。與此同時，葉門胡塞武裝也加入戰局，進一步擴大衝突範圍。