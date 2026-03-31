鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 05:00

伊朗總統首度鬆口「願結束戰爭」後，加上美國總統川普暗示戰事可能不會持續太久，市場欣喜若狂，風險偏好回升，美股週二 (31 日) 全面強彈，同時美債價格急升，金價走高，美元走弱，油價走低。

標普 500 指數收漲 2.91%，道瓊工業指數狂飆逾 1,100 點，那斯達克指數表現強勢，勁揚 3.83%，三大股指均創下自 2025 年 5 月 12 日以來的最大單日漲幅。

‌



伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 首度鬆口表態，德黑蘭擁有「必要的意志」結束與美國和以色列之間的戰爭，但希望獲得這場衝突「不會重演」的保證。

美國總統川普告訴「紐約郵報」(New York Post) ，他認為與伊朗的戰爭可能很快將結束，其他國家可在沒有美軍協助下，讓荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 重新開放。

市場不容忽視的是，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 仍表示，將推進對伊朗的軍事行動，強調會持續「粉碎伊朗恐怖政權」。

受戰爭可能降溫的預期影響，國際油價下滑，布蘭特原油期貨下跌約 2.8%，西德州原油期貨跌約 1%，不過，美國汽油價格仍持續攀升，AAA 數據顯示，全美平均油價已突破每加侖 4 美元。

美股週二 (1 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 1,125.37 點，或 2.49%，報 46,341.51 點。

那斯達克指數大漲 795.99 點，或 3.83%，報 21,590.63 點。

S&P 500 指數上漲 184.80 點，或 2.91%，報 6,528.52 點。

費城半導體指數狂飆 445.86 點，或 6.24%，報 7,588.20 點。

NYSE FANG+ 指數大漲 619.75 點，或 4.68%，報 13,855.07 點。

科技與通訊領軍上攻，帶動 11 大板塊幾乎全面收紅，其中科技與通訊服務漲幅逾 4% 最強勢。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面走高。Meta (META-US) 強漲 6.67%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.90%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 5.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.64%。

台股 ADR 喜上眉梢。台積電 ADR (TSM-US) 飆漲 6.78%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.78%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。

企業新聞

AI 巨頭輝達週二漲幅超 5% 至每股 174.44 美元。ASIC 大廠 Marvell (MRVL-US) 急升超 12% 至每股 99.05 美元。

輝達週二宣布與 Marvell 建立戰略合作關係，輝達將投資 Marvell20 億美元，未來 Marvell 將會輝達提供客製化 XPU 及兼容 NVLink Fusion 的擴展網路晶片，並聯合研發矽光子技術以及 5G/6G 網路領域。

美國製藥巨頭禮來 (Eli Lilly) (LLY-US) 宣布將以最高 78 億美元收購 Centessa Pharmaceuticals (CNTA-US)，鎖定其開發中的嗜睡症新藥，進一步擴大在神經科學領域的布局。禮來週二大漲超 3%。Centessa Pharmaceuticals 則一字瘋漲超 44%，報每股 39.72 美元。

英國消費品巨頭聯合利華 (Unilever)(UL-US) 與美國香料大廠味好美 (McCormick)(MKC-US) 宣布整併食品業務，交易對聯合利華該部門估值接近 450 億美元，成為近年大型消費品產業轉型的最新案例。聯合利華週二大跌 4.99%，味好美崩 6.16%。

華爾街分析

儘管美股週二強勢反彈，但回顧第一季表現仍顯疲弱，標普與道瓊雙雙寫下自 2022 年以來最差單季紀錄，顯示地緣政治風險對市場波動仍具顯著影響。

FBB Capital Partners 投資長 Michael Bailey 表示，市場過去一個多月遭受重擊，預期已降至低點，只要有任何的利多，影響力都會被放大。

Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 指出，在未取得實質讓步前，伊朗不太可能輕易退讓，相關談判進展仍將主導市場走向。

eToro 分析師 Bret Kenwell 表示，消費與就業環境出現初步穩定跡象，但若要出現明顯反彈，仍需中東局勢進一步降溫，以及油價回落帶來實質紓壓。