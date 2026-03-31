鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-31 23:30

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (31 日) 公布職缺與勞動流動調查 (JOLTS) 顯示，2 月職缺數降至 688 萬個，低於 1 月上修後的 724 萬個，顯示就業市場需求降溫。該數據大致符合市場預期，但在前月大幅上修後出現回落，反映企業在不確定性升高下轉趨保守。

2 月職缺數降至 688 萬個，低於 1 月上修後的 724 萬個，顯示就業市場需求降溫。(圖：ZeroHedge)

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數據顯示，1 月職缺經上修後大增近 70 萬個，創 2022 年以來最大單月增幅，但 2 月隨即回落，呈現波動加劇的情況。從產業別來看，餐飲住宿、醫療與社會服務、製造業等領域職缺均出現減少，顯示勞動需求轉弱已擴散至多個產業。

招聘與離職同步降溫 勞動市場動能減弱

除職缺下滑外，招聘與自願離職數據亦顯著轉弱。2 月招聘人數降至約 480 萬人，創 2020 年以來最低水準，招聘率下滑至 3.1%；自願離職人數亦降至約 297 萬人，為 2020 年以來低點，顯示勞工對轉職前景信心下降。

除職缺下滑外，招聘與自願離職數據亦顯著轉弱。(圖：ZeroHedge)

招聘減少主要集中於建築、餐飲與休閒產業，部分原因可能與冬季嚴寒天氣影響活動與施工有關。不過，整體數據仍顯示企業對未來需求持審慎態度，導致人力擴張步伐放緩。

(圖：ZeroHedge)

供需轉趨平衡 Fed 降通膨壓力評估

數據亦顯示，勞動市場供需關係持續改善。2 月每位失業者對應職缺比降至 0.9，低於 2022 年高峰時的 2 比 1，意味著職缺數已低於失業人口，市場逐漸從過熱狀態回歸平衡。

2 月每位失業者對應職缺比降至 0.9，低於 2022 年高峰時的 2 比 1。(圖：ZeroHedge)

離職率下降至 1.9%，同樣為 2020 年以來低點，反映勞工對轉職機會的信心轉弱。部分經濟學家認為，這代表就業市場動能正在減弱，有助於降低薪資上漲壓力，進一步支撐聯準會 (Fed) 對通膨降溫的判斷。

不過，市場仍面臨新的不確定因素。中東戰事推升油價，恐增加企業營運成本，進一步壓抑招聘動能。數據亦顯示，企業與消費者對就業市場的看法出現分歧，儘管消費者信心回升，但認為「工作難找」的比例升至 2021 年以來新高。