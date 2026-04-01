鉅亨網編譯段智恆 2026-04-01 09:30

伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 原本被視為人工智慧 (AI) 基礎設施浪潮下的重要受惠者，但近期一連串公司治理與法規爭議，正迅速侵蝕投資人信心，甚至有市場人士直言其已成為「不可投資」標的。

根據外媒報導，該公司共同創辦人廖益賢 (Wally Liaw) 近日遭美國檢方起訴，指控其涉嫌規避對中國的出口管制，成為壓垮市場信心的最新事件。儘管廖益賢已辭職，公司亦表示正配合調查，且公司與執行長梁見後 (Charles Liang) 並未被列為被告，但此事件仍加劇投資人對公司治理風險的疑慮。

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美超微執行長梁見後 (Charles Liang)。(圖：REUTERS/TPG)

治理爭議頻傳 投資人撤出持股

部分機構投資人已選擇出清持股。Tortoise Capital 投資組合經理表示，該公司已出售其在 AI 基礎設施 ETF 中的相關部位，直言起訴事件是「退出的主要原因」。Zacks Investment Management 策略主管更指出，美超微目前已屬「不可投資」，認為管理層涉及爭議將使投資風險難以評估。

這並非美超微首次面臨治理問題。早在 2019 年，公司因未能按時提交財報遭那斯達克下市，後於 2020 年重新掛牌。2024 年，公司亦曾因延遲提交財報而面臨下市風險，顯示內控與合規問題長期存在。

在市場信心動搖下，美超微股價波動劇烈。該股曾在 2024 年 3 月創下 118.81 美元歷史高點，但隨後震盪加劇。自 2025 年 7 月底高點以來，股價已下跌約 65%，成為標普 500 表現最差的個股之一，今年以來亦累計下跌約 27%。

AI 成長動能仍在 估值吸引部分資金

儘管風險升高，部分投資人仍選擇留在場內，主要看好公司在 AI 伺服器市場的關鍵地位。市場預估，美超微 2026 會計年度營收將突破 400 億美元，年增幅高達 87%，顯示 AI 需求仍持續強勁。

此外，該公司目前本益比約為未來盈餘的 7 倍，低於過去 10 年平均的 12 倍，也遠低於標普 500 與那斯達克 100 指數水準，對部分價值型投資人具吸引力。

信任危機未解 市占與成長面臨挑戰

不過，市場也擔憂，治理問題恐影響客戶信心，進而衝擊未來營收。分析師指出，企業客戶可能因風險考量，轉向戴爾與慧與科技等競爭對手，尋求供應來源多元化。

市場人士認為，短期內公司基本面尚未明顯受損，但中長期仍須證明事件屬於個案，並強化內控制度與合規機制，才能重建市場信任。