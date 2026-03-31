鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-31 21:10

綜合外媒周二 (31 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 加速布局衛星網路市場，旗下低軌衛星計畫「Leo」與達美航空 (DAL-US) 達成合作協議，將自 2028 年起為約 500 架客機提供機上 Wi-Fi 服務。這項合作被視為亞馬遜在航空市場的重要突破，也象徵其正面迎戰馬斯克主導的星鏈 (Starlink) 體系。

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目前航空業正加速導入低軌衛星技術，以提升機上網路速度與穩定性，並降低傳統衛星服務的延遲與斷線問題。隨著乘客對免費、高速網路需求攀升，機上 Wi-Fi 已逐漸成為航空公司競爭的重要配備。

低軌衛星競爭白熱化 星鏈仍具明顯領先優勢

儘管亞馬遜積極追趕，星鏈仍在衛星部署與市場滲透率上大幅領先。自 2019 年以來，SpaceX 已部署超過 1 萬顆低軌衛星，成為全球最大衛星營運商，並快速切入航空市場。

目前包括聯合航空 (UAL-US)、阿拉斯加航空 (ALK-US)、夏威夷航空，以及英國航空、法國航空與阿聯酋航空等，均已採用或計畫導入星鏈機上 Wi-Fi 服務。聯合航空預計今年底前，將在超過 800 架飛機上部署星鏈系統，西南航空 (LUV-US) 也規劃在 2026 年前為逾 300 架客機安裝相關設備。

相較之下，亞馬遜自 2025 年起才開始發射衛星，目前已部署約 200 餘顆，距離其最終 3,200 顆衛星的規模仍有差距。不過公司已規劃未來一年內進行超過 20 次發射任務，加快佈建進度，並預計最快於 2026 年啟動商業服務。

此外，亞馬遜已投入至少 100 億美元發展衛星網路，並簽訂約 100 次發射合約，合作對象涵蓋藍色起源 (Blue Origin)、聯合發射聯盟 (United Launch Alliance) 以及 SpaceX 的獵鷹 9 號火箭。

航空公司搶攻免費高速 Wi-Fi 機上連線成關鍵競爭力

航空業者近年積極將 Wi-Fi 服務納入差異化競爭策略，透過免費與高速連線提升旅客黏著度，並結合會員制度與增值服務。

達美目前已在約 1,200 架客機上提供 Wi-Fi 服務，並透過與 T-Mobile(TMUS-US) 合作，向 SkyMiles 會員提供免費上網服務，累計已有約 1.63 億人次使用。公司表示，未來仍將採多供應商策略，依不同機型搭配最適合的技術。

達美選擇與亞馬遜合作，部分原因在於雙方原本在雲端服務 (AWS) 已有合作基礎，未來也不排除延伸至內容、購物或遊戲等更多應用場景。