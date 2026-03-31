鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-04-01 07:20

伊朗國營媒體報導，伊朗革命衛隊 (IRGC) 表示，將自當地時間 4 月 1 日起瞄準在該地區的美國企業展開行動，以報復對伊朗的攻擊。

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伊朗革命衛隊聲明指出，「自德黑蘭時間 4 月 1 日周三晚間 8 點起，這些公司應預期其相關設施將遭到摧毀，以回應伊朗境內的每一起恐怖行動。」

該聲明不僅止於一般警告。伊朗革命衛隊呼籲上述企業員工立即離開工作場所，並建議居住在與這些公司設施相關地點一公里範圍內的居民撤離至安全區域。

特斯拉在中東據點特別顯眼

與名單中多數科技公司主要在當地設有資料中心、辦公室與雲端基礎設施不同，特斯拉在波斯灣地區擁有更為顯著且分散的實體據點。

特斯拉在阿聯酋於杜拜設有展示中心與服務據點，並拓展至阿布達比與沙迦 (Sharjah)。公司在高人流地點設有超級充電站，包括杜拜購物中心、阿聯酋購物中心、Yas 購物中心與 Al Maryah 島，以及多條城市路線。

特斯拉自 2025 年初進入沙烏地阿拉伯市場後迅速擴張，目前在利雅德設有完整特斯拉中心，並於上周在吉達 Jeddah Auto Mall 開設第二個據點，另在達曼 (Dammam) 設有快閃據點。其超級充電網絡橫跨四座城市，共 48 座充電樁，包括 Mall of Arabia、U Walk 與 Al Nakheel Mall 等地。

在卡達，特斯拉去年擴大 Cybertruck 銷售，並在杜哈 (Doha) 設有超級充電設施。

整體而言，特斯拉在波斯灣三國共設有展示中心、服務據點與超過 30 座超級充電站，皆為面向消費者、對外開放的設施。

這次威脅出現之際，特斯拉已在因應衝突對其波斯灣業務帶來的影響。本月稍早，公司已在阿聯酋、沙烏地阿拉伯與卡達的 30 多座充電站啟動免費超級充電服務，作為危機應對措施，類似其在美國面對天然災害時的做法。

此舉源於一名阿聯酋特斯拉車主公開向公司請求支援，當時伊朗對波斯灣地區的民用設施與基礎建設發動攻擊。馬斯克曾表示，特斯拉會在艱困時期提供免費充電服務，以支援受影響社群。