鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 11:41

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (30 日) 表示，目前的貨幣政策設定處於良好位置，足以因應近期通膨升溫的一系列挑戰。

威廉斯在一場活動中說：「這是一系列非比尋常的情況，但目前的貨幣政策立場已斯ㄖ做好在實現充分就業與物價穩定目標之間平衡風險的準備。」

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供應鏈衝擊與通膨隱憂

威廉斯在演說中警告，中東戰爭可能導致大規模的「供給衝擊」，並產生顯著影響：透過中介成本與商品價格飆升推高通膨，並抑制經濟活動。這種情況已經開始出現，供應鏈中斷的跡象也正在浮現。

儘管通膨前景的不確定性仍高，但威廉斯指出，中東局勢導致能源價格大幅上漲，可能在未來幾個月推升整體通膨。換句話說，假如油價在戰爭結束後下滑，通膨就有望趨於和緩。

威廉斯也兼任聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席，他透露，能源市場定價正在影響他對戰爭衝擊如何發展的判斷，雖然市場預期油價終將回落，但仍存在「其他可能性」。

威廉斯強調：「我們必須在未來幾周觀察數據，試圖更深入了解現況。」

Fed 陷入兩難

美以聯手打擊伊朗引發戰爭之後，隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽，直接導致能源價格大漲，讓聯準會 (Fed) 陷入兩難：高昂的能源價格可能推升整體通膨率，若未滲透至底層價格壓力、或長期通膨預期，Fed 通常傾向維持觀望；然而，能源支出增加也會擠壓消費者預算，並打壓濟成長。

也因此，Fed 難以對未來的貨幣政策釋出清晰訊號。

Fed 主席鮑爾周一稍早也呼籲謹慎行事，他說：「中東事件肯定會影響汽油價格，我們認為政策正處於合適位置，足以讓我們靜觀其變。」

鮑爾指出，勞動力市場存在降溫風險，但通膨卻面臨升溫的風險。

市場重新關注降息

鮑爾的最新談話，讓金融市場重新關注今年進一步降息的可能性，即使投資人不久前還在考量升息前景。

Fed 在本月的政策會議中，將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50-3.75% 不變，並預估今年只會有一次降息。

威廉斯預估今年經濟成長率約為 2.5%，通膨率將達到 2.75%，到在明年回落至 2% 目標。他也預期今、明兩年的失業率將有所緩解。