市場動盪才能撈寶！阿克曼喊進場：多年來抄底高品質股最佳時機

鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 08:40

億萬投資人阿克曼 (Bill Ackman) 周一 (30 日) 表示，當前市場因能源價格飆升、通膨壓力與政策不確定性而出現劇烈波動，反而創造出多年來難得一見的進場時機，特別是高品質企業正以「極度便宜」的價格交易，呼籲投資人忽略市場悲觀情緒、積極布局。

（圖：REUTERS/TPG）

阿克曼在社群平台發文指出，全球一些最優質企業目前估值顯著偏低，「這是很長一段時間以來買進優質資產的最佳時刻之一」，並直言投資人應「忽略空頭」。他強調，部分標的呈現高度不對稱報酬結構，在風險相對有限下具備可觀上行潛力。

‌



他特別點名美國房貸巨頭房利美與房地美，認為兩者目前估值「低得離譜」，有機會在相對短時間內帶來超額報酬。

阿克曼此番看多言論，正值市場受多重因素衝擊之際，包括能源價格上漲、通膨黏著度高企，以及市場對聯準會政策路徑的預期轉變，導致各產業估值普遍下修。儘管經濟前景仍存在不確定性，但他認為，當前市場環境反而提供長期投資人難得的布局機會。

他同時指出，目前全球局勢雖動盪，但這場衝突可能最終將以有利於美國與全球的方式收場，甚至可能帶來所謂的「和平紅利」，進一步推升市場表現。

另一方面，美國總統川普近期亦釋出樂觀訊號，表示對伊朗戰事已取得「重大進展」，並暗示和平協議可能接近達成。不過他同時警告，若無法在短期內達成協議，且荷姆茲海峽未能立即重啟，美方將對伊朗關鍵能源設施發動攻擊，為市場增添不確定性。

阿克曼旗下投資機構潘興廣場資本管理公司的上市基金 Pershing Square Holdings 今年以來表現承壓，截至上周二年初至今已下跌 19%，反映市場震盪對其集中持股策略的影響。

此外，潘興廣場本月稍早已申請於紐約證券交易所上市，股票代碼為「PS」，若順利掛牌，將讓一般投資人可直接參與其高度集中的大型股投資組合。此舉被視為將其投資架構轉型為永久資本模式，類似於波克夏 (Berkshire Hathaway) 的長期投資架構。