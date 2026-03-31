為SpaceX開綠燈？那斯達克調整指數納入規則！大型IPO最快15天入指
鉅亨網新聞中心
為了因應大型企業上市步調的改變，那斯達克宣布將修訂指數納入規則，大幅縮短新上市公司加入核心指數的時間，預計將為未來潛在巨頭企業帶來更迅速的資金注入機會。
根據那斯達克最新公告，如果新上市公司的市值位居那斯達克 100 成分股前列，通常在上市交易滿 15 天後即可納入指數。過去這一時間至少需要三個月。
那斯達克表示，資產管理機構及被動型投資組合管理人普遍支持這項「快速納入」的新規範。
同時，交易所也取消了此前要求的新股流通股比例不得低於 10% 的限制，進一步降低了新股進入核心指數的門檻。這些調整將於 5 月 1 日起正式生效。
市場分析人士指出，這反映出指數編制機構正在努力適應市場結構的變化。近年來，企業普遍推遲上市，使一旦 IPO 完成，市值通常非常龐大，對指數權重的影響更為直接。
備受關注的 SpaceX 被認為可能成為受惠者之一。市場預期，其 IPO 估值可能高達 1.75 兆美元，一旦上市，極有可能迅速成為那斯達克 100 指數的重要權重股，吸引大量跟蹤指數的資金配置。
由於全球逾 30 兆美元的資產以這些指數作為基準，規則的變動將直接影響資金流向，並可能重新塑造從私募市場到公開市場的財富流動模式。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- SpaceX IPO內幕曝光 散戶下單通路恐集中這家
- SpaceX上市布局曝光！傳鎖定那斯達克並爭取納入Nasdaq100指數
- SpaceX IPO內幕曝光 散戶下單通路恐集中這家
- 港交所再現「四鑼同響」盛況 AI與硬科技成吸金主力
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇