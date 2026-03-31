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為SpaceX開綠燈？那斯達克調整指數納入規則！大型IPO最快15天入指

鉅亨網新聞中心

為了因應大型企業上市步調的改變，那斯達克宣布將修訂指數納入規則，大幅縮短新上市公司加入核心指數的時間，預計將為未來潛在巨頭企業帶來更迅速的資金注入機會。

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為SpaceX開綠燈？那斯達克調整指數納入規則！大型IPO最快15天入指。(圖：Shutterstock)

根據那斯達克最新公告，如果新上市公司的市值位居那斯達克 100 成分股前列，通常在上市交易滿 15 天後即可納入指數。過去這一時間至少需要三個月。


那斯達克表示，資產管理機構及被動型投資組合管理人普遍支持這項「快速納入」的新規範。

同時，交易所也取消了此前要求的新股流通股比例不得低於 10% 的限制，進一步降低了新股進入核心指數的門檻。這些調整將於 5 月 1 日起正式生效。

市場分析人士指出，這反映出指數編制機構正在努力適應市場結構的變化。近年來，企業普遍推遲上市，使一旦 IPO 完成，市值通常非常龐大，對指數權重的影響更為直接。

備受關注的 SpaceX 被認為可能成為受惠者之一。市場預期，其 IPO 估值可能高達 1.75 兆美元，一旦上市，極有可能迅速成為那斯達克 100 指數的重要權重股，吸引大量跟蹤指數的資金配置。

目前，包括標普道瓊指數公司、那斯達克及富時羅素在內的主要指數供應商，也都在研究類似的改革方案。

由於全球逾 30 兆美元的資產以這些指數作為基準，規則的變動將直接影響資金流向，並可能重新塑造從私募市場到公開市場的財富流動模式。


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