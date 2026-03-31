鉅亨網新聞中心 2026-03-31 15:00

為SpaceX開綠燈？那斯達克調整指數納入規則！大型IPO最快15天入指。(圖：Shutterstock)

根據那斯達克最新公告，如果新上市公司的市值位居那斯達克 100 成分股前列，通常在上市交易滿 15 天後即可納入指數。過去這一時間至少需要三個月。

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同時，交易所也取消了此前要求的新股流通股比例不得低於 10% 的限制，進一步降低了新股進入核心指數的門檻。這些調整將於 5 月 1 日起正式生效。

市場分析人士指出，這反映出指數編制機構正在努力適應市場結構的變化。近年來，企業普遍推遲上市，使一旦 IPO 完成，市值通常非常龐大，對指數權重的影響更為直接。

備受關注的 SpaceX 被認為可能成為受惠者之一。市場預期，其 IPO 估值可能高達 1.75 兆美元，一旦上市，極有可能迅速成為那斯達克 100 指數的重要權重股，吸引大量跟蹤指數的資金配置。