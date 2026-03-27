鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-27 13:00

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 表示，伊朗戰爭已讓央行維持物價穩定與充分就業雙重使命的風險天平，更向通膨更傾斜了。身為最新一位對戰事表達憂慮的 Fed 官員，庫克認為，美以對伊朗戰爭很可能讓通膨進一步推升至超過 Fed 的 2% 目標 。

庫克周四 (26 日) 在耶魯大學管理學院的一場活動上說：「整體而言，我認為風險大致處於平衡狀態，但我主張，由於伊朗戰爭的影響，目前的通膨風險更為顯著。」

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庫克也說：「關於勞動力市場，我認為它處於平衡狀態，但岌岌可危。」

庫克表示，過去一年中，美國總統川普徵收的關稅已經干擾了通膨回到 2% 目標的速度，如今又爆發這場戰爭，「讓我們離目標更加遙遠」。

自 2 月下旬以來，國際基準的布蘭特原油期貨已從每桶約 75 美元飆升至本月的 100 美元以上，主因是伊朗實際上封鎖了掌握著全球五分之一石油流量的荷姆茲海峽。