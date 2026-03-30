鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 01:30

根據船舶追蹤數據顯示，兩艘中國貨櫃船周一 (30 日) 成功通過荷姆茲海峽，為自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，首批成功離開波斯灣的非伊朗籍貨櫃船，顯示該關鍵航道在長時間幾近停擺後，開始出現有限度恢復跡象。

數據顯示，這兩艘船在上周五首次嘗試離開時一度折返，此次以緊密編隊航行方式成功穿越海峽，並正以較高航速駛向阿曼灣。船舶追蹤平台 MarineTraffic 與其母公司 Kpler 分析指出，這是戰事爆發以來首批成功通過的貨櫃船，具有象徵性意義。

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中國遠洋運輸集團 (COSCO) 為這兩艘船的營運方，但尚未對此發表評論。該公司稍早於 3 月 25 日已通知客戶，恢復亞洲至波斯灣地區 (包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、科威特與伊拉克) 的貨櫃運輸訂艙，顯示航運活動逐步試探性重啟。

荷姆茲海峽自戰事爆發以來幾乎陷入封鎖狀態。伊朗除對波斯灣航運發動攻擊外，亦持續發出威脅，導致數百艘船舶與約 2 萬名海員滯留區域內，能源運輸亦受到重創，包括沙烏地原油與卡達液化天然氣 (LNG) 出口幾近中斷。

市場近期高度關注航運是否出現回流跡象，儘管目前通行船隻仍以伊朗原油出口相關船舶為主，但已有少數船隻陸續成功通過。分析人士指出，任何航運恢復的訊號，都可能對能源市場與運價走勢產生重要影響。

此外，船舶追蹤數據亦顯示，一艘由希臘業者營運、載運沙烏地原油並駛往印度的油輪，近期亦成功通過海峽離開波斯灣。該船於 3 月 2 日仍位於波斯灣內，至 3 月 26 日已出現在印度沿岸海域，週一則被觀測到位於印度西岸外海。

這也是希臘 Dynacom 公司自戰事爆發以來，第三艘成功駛離波斯灣的滿載原油油輪。業界指出，願意在當前風險環境下穿越海峽的船東仍屬少數，主要風險包括水雷、飛彈與無人機攻擊。