鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 04:00

國際貨幣基金 (IMF) 周一 (30 日) 警告，美國與以色列對伊朗的戰爭正對全球經濟構成「不對稱衝擊」，恐導致通膨升溫與成長放緩，為原本仍在復甦中的各國經濟前景蒙上陰影。

IMF 在最新發布的部落格指出，隨著戰事進入第二個月，自 2 月 28 日美國與以色列聯手攻擊伊朗設施以來，衝突持續升級，伊朗更宣布荷姆茲海峽形同關閉，使全球能源供應面臨重大不確定性。美國總統川普也重申，若海峽未能迅速恢復通行，美方將摧毀伊朗能源設施，加劇市場緊張情緒。

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能源市場已率先反映衝擊，國際指標布蘭特原油價格周一逼近每桶 115 美元，並有望創下單月最大漲幅紀錄。IMF 指出，所有跡象都顯示「通往更高價格與更低成長的道路」，全球經濟可能陷入能源價格高企、通膨難以回落的局面。

報告特別點出，亞洲與非洲高度依賴石油進口的國家，已開始面臨供應不足問題，即使在價格飆升情況下仍難以取得足夠能源。IMF 認為，若衝突持續時間延長，供應鏈與基礎設施受損程度將進一步擴大，全球經濟可能落入長期不確定狀態。

除能源外，糧食與肥料市場同樣受到衝擊。IMF 警告，從中東到拉丁美洲，多國正面臨食品價格上升壓力，特別是在北半球進入播種季之際，來自波灣地區的肥料供應中斷，恐影響全年農作收成並推升糧價。

數據顯示，低收入國家對食品價格上漲最為敏感，食品支出平均占其總消費約 36%，遠高於新興市場的 20% 與已開發經濟體的 9%。IMF 指出，這使得糧食與肥料價格上升不僅是經濟問題，更可能演變為社會與政治風險，尤其在財政資源有限、難以提供補貼的國家更為嚴峻。

IMF 進一步表示，全球經濟最終衝擊程度仍取決於戰事持續時間，可能落在短期衝突與長期對峙之間的某個區間，即能源價格維持高檔、地緣政治風險持續存在，並壓抑經濟成長動能。

IMF 預計將於下月在華盛頓舉行的春季會議期間，發布更完整的全球經濟展望報告，屆時各國財長與央行總裁將進一步評估戰爭對全球經濟的深遠影響。