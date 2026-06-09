鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 11:49

台股昨 (8) 日無懼外資賣超 900 億元，跌勢硬是收斂千點，月線失而復得，市場上歸功於「第四大法人」散戶的螞蟻雄兵之力，成交量前五大 ETF 昨日都獲得淨申購。其中，主動統一升級 50(00403A-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 今 (9) 日持續放量，早盤成交量仍名列前五名，且 00403A、00981A 昨日股價相對抗跌，今天反彈幅度持續勝過大盤。

〈焦點股〉「第四法人」大舉抄底ETF 00403A、00981A反彈跑贏大盤。(鉅亨網資料照)

全市場 338 檔 ETF，昨日合計淨申購 134.7 萬張。進一步觀察五檔交投前段班的 ETF，合計達 95.95 萬張，顯示散戶趁股價打折大舉撿便宜。

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元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 單日獲淨申購 43.95 萬張居冠，顯示資金大舉押注台股反彈動能；元大台灣 50(0050-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW) 分別淨申購 27.5、13.3 萬張。而主動統一升級 50(00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 是唯二入榜的主動式 ETF，分別淨申購 6.1 萬張與 5.1 萬張，反映投資人對主動選股策略的共識持續提升。

ETF 專家表示，外資大幅賣超之際，ETF 仍見大規模淨申購，透露內資並未因盤勢震盪而退場。輝達執行長黃仁勳昨日在韓國受訪時被問到全球股市暴跌時直言：「可以用更便宜的價錢買進 AI 股，是難得的買進機會。」這番撿便宜的說法果然激勵今日的台股強彈，早盤一度反彈逾千點，昨天逢低買進的投資人現買現賺。台股長線趨勢向上不變，但選股難度升高，可以透過主動式 ETF 定期定額搭上長線多頭列車。

統一投信表示，目前全球基本面依舊非常強韌，美股企業獲利至年底將呈季季增態勢，為股市提供了強大的下檔支撐。AI 軟硬體供應鏈正從去年的少數核心權值股獨秀，演變為受惠範圍擴大的健康輪動格局。台灣作為全球 AI 算力心臟，受益 AI 供應鏈帶動的爆發性成長最大。

昨日 (6/8) 成交量前五大 ETF 淨申購張數

代號 名稱 成交量 (張) 收盤價 (元) 昨日跌幅 (%) 申購張數 (張) 00631L 元大台灣 50 正 2 732939 33.8 -7.36 439500 00403A 主動統一升級 50 687072 10.13 -2.5 61000 0050 元大台灣 50 524952 100.95 -3.07 275000 00981A 主動統一台股增長 410034 29.89 -2.86 51000 009816 凱基台灣 TOP50 374455 14.68 -3.23 133000

資料來源：CMoney，2026/6/8。依成交量排序。