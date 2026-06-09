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〈焦點股〉「第四法人」大舉抄底ETF 00403A、00981A反彈跑贏大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股昨 (8) 日無懼外資賣超 900 億元，跌勢硬是收斂千點，月線失而復得，市場上歸功於「第四大法人」散戶的螞蟻雄兵之力，成交量前五大 ETF 昨日都獲得淨申購。其中，主動統一升級 50(00403A-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 今 (9) 日持續放量，早盤成交量仍名列前五名，且 00403A、00981A 昨日股價相對抗跌，今天反彈幅度持續勝過大盤。

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〈焦點股〉「第四法人」大舉抄底ETF 00403A、00981A反彈跑贏大盤。(鉅亨網資料照)

全市場 338 檔 ETF，昨日合計淨申購 134.7 萬張。進一步觀察五檔交投前段班的 ETF，合計達 95.95 萬張，顯示散戶趁股價打折大舉撿便宜。


元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 單日獲淨申購 43.95 萬張居冠，顯示資金大舉押注台股反彈動能；元大台灣 50(0050-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW) 分別淨申購 27.5、13.3 萬張。而主動統一升級 50(00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 是唯二入榜的主動式 ETF，分別淨申購 6.1 萬張與 5.1 萬張，反映投資人對主動選股策略的共識持續提升。

ETF 專家表示，外資大幅賣超之際，ETF 仍見大規模淨申購，透露內資並未因盤勢震盪而退場。輝達執行長黃仁勳昨日在韓國受訪時被問到全球股市暴跌時直言：「可以用更便宜的價錢買進 AI 股，是難得的買進機會。」這番撿便宜的說法果然激勵今日的台股強彈，早盤一度反彈逾千點，昨天逢低買進的投資人現買現賺。台股長線趨勢向上不變，但選股難度升高，可以透過主動式 ETF 定期定額搭上長線多頭列車。

統一投信表示，目前全球基本面依舊非常強韌，美股企業獲利至年底將呈季季增態勢，為股市提供了強大的下檔支撐。AI 軟硬體供應鏈正從去年的少數核心權值股獨秀，演變為受惠範圍擴大的健康輪動格局。台灣作為全球 AI 算力心臟，受益 AI 供應鏈帶動的爆發性成長最大。

昨日 (6/8) 成交量前五大 ETF 淨申購張數

代號

名稱

成交量 (張)

收盤價 (元)

昨日跌幅 (%)

申購張數 (張)

00631L

元大台灣 50 正 2

732939

33.8

-7.36

439500

00403A

主動統一升級 50

687072

10.13

-2.5

61000

0050

元大台灣 50

524952

100.95

-3.07

275000

00981A

主動統一台股增長

410034

29.89

-2.86

51000

009816

凱基台灣 TOP50

374455

14.68

-3.23

133000

資料來源：CMoney，2026/6/8。依成交量排序。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

 


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台股淨申購ETF

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主動統一升級5010.39+2.57%
元大台灣50正235.47+4.94%
主動統一台股增長31.11+4.08%
元大台灣50103.45+2.48%
凱基台灣TOP5015.18+3.41%

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