鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-30 22:30

西班牙國防部長 Margarita Robles 表示，西班牙已對參與進攻伊朗行動的美國軍機關閉領空。

根據這項決策，西班牙政府將不再授權美軍使用位於安達魯西亞 (Andalusia) 境內的莫龍 (Morón) 與羅塔 (Rota) 兩座聯合軍事基地，進行任何與伊朗戰爭相關的行動。

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Robles 強調，西班牙從一開始就向美國政府明確表達了這項堅定立場。

西班牙首相 Pedro Sánchez 自二月下旬戰爭爆發以來，一直是國際上反對美、以襲擊伊朗最激烈的聲音之一，他多次抨擊這些軍事行動「魯莽」且「非法」。

Sánchez 表示，西班牙是一個主權國家，絕不願參與非法戰爭。

西班牙外交部長 José Manuel Albares 補充稱，此舉的核心目的是為了「不採取任何可能助長戰爭升級的行動」。

媒體報導，西班牙已回絕了所有與伊朗行動相關的飛行計畫，甚至包括空中加油機的過境申請，僅允許軍機在緊急情況下於西班牙基地降落或過境領空。