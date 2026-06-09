鉅亨新聞中心 2026-06-09 09:20

台股行情火熱，ETF 績效也跟著衝高，但高股息 ETF 表現分歧，存股效果大不同。100 萬元放下去，誰能讓投資人真的有感？有網友試算，復華台灣科技優息（00929）近一年配息率約 7%，雖不如部分逾 10% 的高配息 ETF 吸睛，但近一年報酬率高達 84%。若投入 100 萬元，一年後資產價值至少多出 20 萬元，顯示存股不能只看配息率，總報酬才是關鍵。

過去不少存股族挑選高股息 ETF 時，最在意的就是配息率高不高、每月或每季能領多少息。但今年台股漲勢強勁，高股息 ETF 卻不是檔檔都跟得上，也凸顯配息率高，不一定代表最後賺得最多。對投資人來說，若只看配息，一年多領幾萬元股息固然開心，但若總資產少賺幾十萬元，恐怕更讓人心痛。

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有網友比較元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息 30（00918）、復華台灣科技優息（00929）等高股息 ETF 後發現，同樣標榜高股息，近一年投資成果卻出現明顯落差。

00929 近一年配息率為 7.06%，雖不是高股息 ETF 中最高，但受惠股價大幅上漲，近一年報酬率達 84.83%，居高股息 ETF 之冠。若一年前投入 100 萬元，如今資產規模已接近 185 萬元。

相較之下，0056、00878 配息率雖高於 00929，但近一年報酬率落後，若同樣投入 100 萬元，一年後資產規模約比 00929 少 20 萬元以上；至於 00919、00918 配息率雖逾 13%，看似更吸睛，但因股價表現相對落後，最終資產差距更擴大至 30 萬元以上。

存股達人指出，高股息 ETF 投資最怕只看配息率，卻忽略股價表現與總報酬。對存股族來說，領息固然重要，但真正影響財富累積的，是配息加上資本利得後的整體成果。若 ETF 配息率看似漂亮，但股價成長動能不足，投資人可能出現「領息有感、資產成長無感」的情況；反之，若 ETF 能兼顧配息與價差，即使配息率不是最高，長期投資效果仍可能更勝一籌。