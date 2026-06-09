鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-09 13:00

花旗 (C-US) 週一（8 日）將黃金三個月目標價由每盎司 4,300 美元下調至 4,000 美元，理由是荷姆茲海峽持續封鎖推升能源價格，進而強化市場對美國聯準會（Fed）年內升息的預期，令金價短線前景承壓。

花旗分析師 Kenny Hu 等人在研究報告中指出，實物需求疲軟可能進一步拖累金價。分析師警告，若荷姆茲海峽的封鎖態勢延續至夏季末，黃金購買量的萎縮恐將金價進一步壓低至每盎司 3,500 美元。

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報告寫道：「短期風險看起來偏向負面，只有在確信局勢不會再度升級的情況下，逢低承接才具意義。」

本輪升息預期攀升的直接導火線，是此前強勁的美國就業報告。數據顯示，美國上月新增就業崗位 17.2 萬個，超出市場預期，促使交易員大幅追加對聯準會年底升息的押注。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場目前定價 12 月升息 1 碼（25 個基點）的概率已升至 43%，而一個月前這一概率僅約 14%。

同時，美元隨之走強至近兩個月高位，進一步削弱以美元計價黃金的吸引力。現貨金價目前報約 4,335 美元，此前盤中一度跌至 3 月 23 日以來低點 4,268 美元。

市場現正等待週三（10 日）出爐的美國消費者物價指數（CPI）及週四（11 日）的生產者物價指數（PPI），以尋求聯準會利率路徑的進一步線索。

美國總統川普週一表示，以色列與伊朗雙方均有意「立即停火」，最終和平談判正積極推進。這項消息帶動金價從盤中低點反彈，一定程度上緩和了跌勢。