鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 12:30

由於華爾街害怕錯過美伊戰爭可能迅速落幕的行情，國際油價 5 月重挫近 20%，創下六年前 Covid-19 疫情爆發初期以來最大單月跌幅。

單月暴跌20%疫情來最慘！油價陷「記憶碎片化」模式 停火消息反覆但200美元夢魘未除 (圖:Shutterstock)

布蘭特原油 7 月期貨合約周五 (30 日) 收在每桶 92.05 美元，5 月累計下跌近 20%，創 2020 年 3 月以來最大單月跌幅，當時疫情引發歷史性的需求衝擊，重創全球石油市場。

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美國西德州中質原油 (WTI)7 月期貨 5 月累計下跌近 17%，收在每桶 87.36 美元，同樣創下 2020 年初以來最差單月表現，也終結連續四個月漲勢。

市場正持續押注美伊將達成能緩解波斯灣供應中斷問題的停火協議，，目前據傳美國與伊朗談判代表已就結束中東衝突達成初步協議，但仍需獲得美國總統川普及伊朗領導層批准。

Sevens Report 技術分析師 Tyler Richey 表示，60 天停火協議或許是邁向永久停戰的重要一步，但市場其實早在 4 月初首次宣布臨時停火時，就已開始提前反映這項預期。

停火前景也為能源產業帶來部分喘息空間。雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Mike Wirth 周五表示，市場目前普遍認為「衝突更接近尾聲，而不是才剛開始」。

他說：「市場相信戰爭即將結束，荷姆茲海峽航運也將很快恢復正常，因此遠期油價曲線後段價格一直受到壓抑。」

不過，華爾街對於錯判這場能源衝擊規模的焦慮仍然相當強烈。

商品市場專家目前正試圖評估，究竟應該更看重外交談判進展，還是更警惕油價因衝突持續惡化而飆升至每桶 200 美元的極端風險。

RBC Capital 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 形容，目前市場正陷入一種「記憶碎片化」(memento mindset) 狀態。

她指出，交易員幾乎把川普政府每一次「戰爭即將結束」的發言都當成重大利多消息，但伊朗核計畫、荷姆茲海峽控制權以及雙方反覆交火等關鍵爭議仍讓局勢停滯不前，正是這些因素牽動油價走勢。

Croft 團隊在本周四的報告中警告，隨著戰爭進入第三個月，全球能源市場的緩衝能力正迅速耗盡，重新開放荷姆茲海峽的時間窗口正在縮小，否則全球經濟恐面臨硬著陸風險。

Strategic Energy and Economic Research 總裁 Michael Lynch 則表示，目前市場仍受惠於各國戰略儲油及遭制裁原油釋出供應，因此油價得以維持穩定。

但他強調：「如果荷姆茲海峽無法重新開放，每桶 200 美元油價絕非不可能。」

儘管 5 月油價重挫近 20%，但無論是 WTI 還是布蘭特，目前價格都遠高於戰前約每桶 60 美元水準，顯示市場並不認為單靠停火就能讓荷姆茲海峽恢復正常運作。

SPI Asset Management 執行董事 Stephen Innes 表示，油市目前已陷入「新聞輪盤賭」，「對原油交易員而言，這種狀況已經開始令人疲憊。每天都有新的停火傳聞、新的飛彈攻擊消息、新的協議草案、否認聲明，以及市場反轉走勢。」

Innes 指出，若以正常情況來看，在荷姆茲海峽關閉、伊朗原油供應受限以及全球庫存下降等因素影響下，油價本來應該出現更大幅度上漲。

他認為，布蘭特原油最終可能在每桶 90 美元附近找到新的均衡價位，但市場要恢復正常恐怕仍需一段時間，甚至未必能完全恢復。

目前市場其實同時在交易兩種截然不同的劇本：第一種情境是假設在協商框架下，原油供應逐步恢復，第二種則是假設衝突進一步惡化，供應緊張持續加劇。