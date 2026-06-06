鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 20:40

美股週五（5 日）大幅下挫。然而，高盛 (GS-US) 合夥人、美洲股票執行服務業務主管 John Flood 對此番拋售卻抱持截然不同的解讀，直言這正是逢低加碼的良機。

週五，標普 500 指數終結長達九週的連漲走勢下跌 2.6%，人工智慧（AI）與半導體板塊慘遭重挫；費城半導體指數單日暴跌逾 10%，市值蒸發逾兆美元，為 2020 年 3 月以來最慘烈的單日跌幅。

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分析指出，此波下跌的直接導火線，為美國 5 月非農就業數據超預期強勁，引發市場對聯準會（Fed）年內升息的顧慮，帶動美債殖利率飆升、美元走強，全球風險資產全面承壓。

不過，Flood 在接受《彭博》採訪時指出，此次回調的技術特徵更符合健康調整，主要由週末前的獲利了結及市場預期新股供給增加所驅動，屬於歷史上通常能回報買家的那類拋售。

他認為，近期市場回檔的走勢更像是多頭行情中的正常修正，而非趨勢反轉，並指出，市場仍對通膨壓力、伊朗相關地緣政治風險，以及私人信貸市場潛藏的不確定性感到憂慮。

對此，Flood 表示，市場之所以能夠維持這些疑慮，反而說明投資人尚未陷入過度樂觀，這種審慎情緒通常被視為市場健康運行的訊號，而非信心崩潰的徵兆。

他明確表示，標普 500 今年「存在清晰路徑」觸及 8,000 點，並指出：「今年能夠逢低買入的機會不多，歷史上，在標普 500 回檔 2% 時買入往往是有回報的，我認為這一規律仍將持續成立。」

高盛內部跨資產情緒指標呈現的圖景也支撐著 Flood 的樂觀判斷。該指標整合了避險基金、共同基金、散戶及境外投資者的持倉數據，儘管標普 500 今年已刷新 24 次歷史高位，該情緒指標仍僅徘徊於中性水準附近。

高盛主經紀商數據亦顯示，投資者雖持有大量 AI 與科技股多頭部位，卻同步透過股指期貨及 ETF 等宏觀工具持有大規模空頭避險，一旦避險基金開始平掉這些避險頭寸，將可能推動股市展開新一輪上漲。

同時，共同基金現金餘額仍接近長期平均值，意味著市場仍有待部署的增量資金。

需求面上，SpaceX、Anthropic 等高知名度企業 IPO 預計陸續登場。Flood 認為，目前市場對新股發行的需求是其職業生涯中所見最旺盛的時期之一，密集發行窗口具備基本面支撐，並非市場見頂的訊號。

散戶方面，高盛數據顯示，自 2020 年 3 月疫情最深重時期以來，散戶連續淨買入美股的紀錄從未中斷超過一週。Flood 認為，只要勞動市場維持穩健，這股買盤力道預計將持續。

此外，他也預計企業回購需求亦有望平衡 IPO 帶來的新增供給，穩定整體市場供需格局。

需要注意的是，Flood 也坦承兩類潛在風險，包括系統性資金的倉位風險與企業盈利失望的風險。

在系統性資金的倉位風險方面，他指出，商品交易顧問及波動率控制基金目前標普 500 敞口已接近飽和，若股市連續數個交易日走弱，此類資金恐成為賣家。