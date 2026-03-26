鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 20:00

美國洛杉磯與新墨西哥州的陪審團接連對科技巨頭 Meta (META-US) 與 Google(GOOGL-US) 旗下 YouTube 做出不利判決，認定其產品設計具成癮性且導致青少年身心受損。據《路透》報導指出，這項裁決不僅是針對單一企業的懲罰，更可能從根本上推翻過去 30 年來保護科技公司免受訴訟的法律框架。

Meta與YouTube判決如何重塑科技巨頭的法律護城河(圖:shutterstock)

繞過「免責護城河」的法律策略

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過去，美國科技公司長期依賴 1996 年《通訊規範法》第 230 條做為法律護城河。此法條規定，網路平台不需為第三方用戶發布的內容負責，這被許多法學專家稱為科技業的「免死金牌」。

然而，此次原告 (代號 KGM 的 20 歲女性) 的法律團隊採取了突破性的策略：他們不再針對平台上的「內容」提出告訴，而是攻擊平台的「產品設計」與「功能行為」。

律師指出，Meta 與 YouTube 刻意開發具成癮性的功能，如「無限滾動」、「影片自動播放」以及導致身體意象失調的「美顏濾鏡」。陪審團最終認定，科技公司在設計產品時存在疏忽，且未對其潛在危險提供足夠警告。

法律盾牌的破裂

這項判決成功「刺破」了第 230 條的保護屏障。法學教授 Gregory Dickinson 指出，法院正愈來愈傾向於區分「第三方言論」與「平台自身的功能性行為」。當爭議點在於平台的成癮性設計而非用戶言論時，第 230 條的保護效力將大幅削弱。

這對科技產業的影響是毀滅性的。目前的判決可能引發法律「洪水」，全美已有超過 2,400 宗針對社群媒體導致青少年精神健康危機的案件正在排隊審理。如果上訴法院最終維持原判，這將成為約束所有線上平台的法律先例。

未來展望

儘管 Meta 與 YouTube 均表示將提出上訴，並堅稱青少年心理健康問題極其複雜，不應歸咎於單一應用程式，但法律界普遍認為，「網路本身正在受審，而不僅是社群媒體」。