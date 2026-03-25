鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-25 17:20

美國投資巨頭波克夏 (BRK.A-US) 已與全球營運最出色的產物保險公司之一、日本非壽險市場的龍頭企業東京海上（Tokio Marine Holdings）達成戰略聯盟。

波克夏砸18億美元入股東京海上！攜手日本產險龍頭布局全球市場。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，在主導日本產險市場的三大公司中，東京海上的報酬率與股價淨值比（P/B）均居首位；該公司的業務主要集中於汽車與火災保險。

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東京海上日前表示，波克夏已同意以約 18 億美元取得東京海上 2.5% 的股權，並透過旗下再保險公司、波克夏財產和意外傷害保險單位國家賠償公司 (National Indemnity Company)，與該日本企業建立戰略聯盟。

波克夏將與東京海上控股公司按比例分擔風險，分擔該公司保險組合中的部分風險。

東京海上市值約 800 億美元，為日本第二與第三大同業 MS&AD 保險集團與損保控股的兩倍以上，後兩者市值皆低於 400 億美元。這三家公司合計掌控日本約 90% 的承保市場。

以市值計算，東京海上日動保險在全球非壽險公司排名前十，僅次於丘博、先進 (PGR-US) 和 Allianz 等公司。

值得注意的是，不同於波克夏在 2019 年收購五家日本商社時的「撿便宜」策略，東京海上的估值並不低。目前其股價約為帳面價值的兩倍，不過以獲利來看相對合理，預估本會計年度本益比約為 11 倍。

東京海上股價約在 5,900 日元，過去三年已翻倍成長，股息殖利率約為 3%。

波克夏的投資也提振市場信心，美國投資人普遍看好此舉。消息公布後，東京海上在美國掛牌的 ADR（TKMOY）股價大漲 12.6%，至 41.50 美元。

波克夏與東京海上表示，雙方將建立戰略合作關係，但尚未公布具體合作項目。

東京海上在聲明中指出：「兩家公司將在全球戰略投資機會上合作，包括併購，並透過聯合投資推動業務持續擴張。」

券商 KBW 分析師 David Threadgold 在報告中表示，這項聯盟在財務層面對東京海上的「影響有限」，但從策略角度來看，有助於降低再保險業務的波動性，並為東京海上增添更多併購資源與實力。

投資機構 Davis Selected Advisors 董事長、同時也是波克夏董事的 Chris Davis 指出，雖無法評論波克夏此次投資，但對東京海上相當熟悉，形容其為「具主導地位的藍籌企業」。

Davis 進一步回憶，其祖父、知名保險投資人 Shelby Cullom Davis，於 1950 年代末期以金融分析師身分赴日研究保險產業，並將東京海上火災保險視為「瑰寶」。

此外，Shelby Davis 也在 1960 年代協助推動該公司於美國上市。

他說：「當時，該公司的市值甚至低於其總部大樓的不動產價值，因此可說是極度便宜的投資標的。他一路持有這些股票直到 1994 年過世。所以這是一家非常優秀的公司。」

東京海上不僅在歷史上展現韌性，曾挺過 1923 年日本大地震並履行對保戶的理賠責任，也成功走出第二次世界大戰的破壞，重建業務。

資產管理機構 Hennessy 基金分析師兩年前指出，隨著產業整併，日本非壽險市場已由三大業者主導，並「享有高獲利能力與強大的訂價權」。

東京海上近十多年來積極降低對日本市場的依賴，目前約 350 億美元的年度保費收入中，有一半來自海外。由於人口成長緩慢和經濟成長乏力，國內市場成長乏力，而東京海上已在美國進行多次收購。

其中，東京海上於 2015 年以約 75 億美元收購 HCC Insurance，並在 2020 年以 30 億美元收購高端住宅保險公司 Pure Group。

《巴隆》指出，此次對東京海上的投資由波克夏保險業務主管 Ajit Jain 主導，並可能有董事長巴菲特（Warren Buffett）參與決策。

這筆交易顯示，即便巴菲特已將執行長職位交棒給阿貝爾（Greg Abel），波克夏在保險領域進行大型交易的能力仍未減弱。