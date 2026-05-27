鉅亨網編譯陳韋廷
美國達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週三 (27 日) 在一場由日本央行 (BOJ) 主辦的會議上表示，若美以對伊朗衝突導致荷姆茲海峽長期封鎖，全球恐被迫大幅削減石油跟天然氣的消費。
她也示警，若承載全球約五分之一石油與液化天然氣 (LNG) 運輸的戰略航道無法迅速恢復正常，全球油氣需求須「顯著下降」來應對供給緊縮。
蘿根強調，經濟衝擊程度取決於終端用戶能否轉換能源或提升效率，而非單純犧牲經濟活動。
數據顯示，美伊戰爭爆發後，全球原油每日供應量銳減約 1300 萬桶，當前缺口主要靠消耗庫存勉強填補。
達拉斯聯準銀行調查更預測，美國石油增產幅度有限，今、明兩年日均增幅僅 25 萬及 50 萬桶，遠不足以彌補缺口。
身為上月聯準會 (Fed) 利率決策中三位持異見官員之一的蘿根重申物價壓力憂慮。
蘿根上月反對維持利率不變，主張應釋出「升息與降息機率並存」的信號，主要因為能源價格飆漲恐加劇通膨。
不過，蘿根在週三閉門記者會上未提及貨幣政策走向，也未發布短期經濟預測，僅稱「沒有實體能源供給，全球消費根本無從談起。」市場關注此番談話是否暗示 Fed 將對通膨風險採取更鷹派立場。
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