鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-18 00:00

儘管中東衝突威脅全球經濟，美股表現卻異常強韌，這或許得歸功於產業分析師。知名投資策略師 Ed Yardeni 指出，有鑑於分析師持續上修企業獲利預測，美股正從中獲得抵禦中東戰火最壞衝擊的力量。

自 2 月底美國與以色列首度攻擊伊朗以來，全球股市普遍走跌，美股雖然未能倖免於難，但跌幅相對輕微。相較之下，亞洲市場受創慘重，特別是南韓。

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FactSet 數據顯示，南韓大盤 Kospi 指數自 3 月初以來已重挫 11.1%，儘管 2026 年迄今漲幅仍超過 30%。而在美國，標普 500 指數本月到周一 (16 日) 收盤僅下跌 2.6%，2026 年迄今累計跌幅則為 2.1%。

Yardeni 研究公司創辦人 Ed Yardeni 在最新報告中表示，儘管市場擔憂 1970 年代石油危機重演，但美股展現韌性的主因，在於華爾街分析師對 2026 年與 2027 年的 EPS 預期愈來愈樂觀。

數據顯示，標普 500 指數成分股的 EPS 預測總和，在上周創下每股 328.80 美元的歷史新高。以上周五收盤價計算，隱含的預估本益比為 20.2 倍，低於 1 月底的 22 倍。

Yardeni 強調，到目前為止，中東衝突似乎未對分析師的 2026 年獲利預測產生不利影響，而且中型與小型股的狀況也類似。他預期在荷姆茲海峽重啟之前，美股將持續優於全球表現。

盈透證券 (Interactive Brokers) 首席策略師 Steve Sosnick 則觀察到，市場目前似乎不感到憂慮，即使布蘭特原油期貨仍維持在每桶 100 美元以上，但美股周一依然收高。

值得注意的是，雖然美股波動不大，但市場不安情緒仍在升溫：素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (CBOE VIX) 上周末收在 27 以上，周一則回落至 24 以下，此外，美債殖利率攀升，顯示市場對聯準會 (Fed) 降息的預期正在動搖。