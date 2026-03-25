鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周三 (25 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 近期在英國推出年齡驗證新措施，要求用戶在使用部分功能前確認已年滿 18 歲。公司表示，將透過用戶已綁定的信用卡或付款方式進行驗證，或要求掃描身分證件，以確認年齡。
根據蘋果在官方支援頁面的說明，若用戶未完成年齡確認，或被判定為未成年，系統將自動啟用內容過濾機制，限制其接觸特定內容。此外，未滿 13 歲的兒童，必須在監護人同意下才能建立帳戶。
英國通訊監管機構 Ofcom 指出，此項措施有助於配合《網路安全法》(Online Safety Act) 的落實，目標是防止未成年人接觸有害內容，包括與自殺、自殘及飲食失調等相關的資訊。該法同時針對數位濫用、詐騙與不當內容進行管制。不過，目前法規並未強制要求應用程式商店負責年齡驗證，但 Ofcom 正持續關注兒童如何使用線上帳戶。
年齡驗證機制的推動，反映出全球各國對於社群媒體對青少年影響的關注升溫。部分政府已開始採取更嚴格的限制措施，例如澳洲去年 12 月即實施新規，要求包括 Meta(META-US) 旗下 Instagram 與臉書、Snap(SNAP-US)、馬斯克旗下 X、TikTok 以及 Google(GOOGL-US) 的 YouTube 等平台，必須阻止未成年人使用相關服務。
不過，蘋果及其他應用程式商店營運商，過去普遍反對由平台負責年齡驗證。在美國，蘋果與 Google 的遊說團體曾指出，此類驗證可能涉及兒童隱私風險，並認為由個別應用程式自行確認用戶年齡，較為合適。