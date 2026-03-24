鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-24 13:03

干預前奏？日本當局罕見探詢原油期貨底線 市場嗅到「護油價」訊號 (圖:Shutterstock)

日元受油價牽動 官方擬擴大監控

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市場人士透露，日本當局已聯繫東京擁有主要油品業務的各大銀行，針對干預原油期貨市場蒐集各方意見。

片山皋月說：「原油市場的投機活動，也會影響到外匯市場。身為日本政府官員，考量到貨幣波動對人民生活和經濟的影響，我們決心無論何時、在各方面，都將採取周全的行動。」

這顯示日方的干預目光可能已超越傳統匯市，擴大到原油期貨等領域。

美國政府本月初也曾討論過干預原油期貨以抑制因美伊戰爭波動而飆升的油價，儘管美國財長貝森特 (Scott Bessent) 已出面否認有相關計畫。

罕見「油價詢價」 仿效匯市干預前奏

隨著美以對伊朗發動攻擊，油價飆升已對高度依賴該區能源進口的日本經濟造成沉重壓力。

日本財務省此次對市場參與者的訪查，與外匯市場所謂的「詢價」(rate check) 極為相似，也就是當局為了干預匯市預預作準備的關鍵一步。