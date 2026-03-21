鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 17:40

韓聯社報導，南韓一名外交部官員周六 (21 日) 表示，南韓正與包括伊朗在內的相關國家進行緊密磋商，以確保荷姆茲海峽能迅速恢復正常運作。

日本船將可通過荷姆茲海峽？南韓官員：正與伊朗協商通行權 (圖:Shutterstock)

這名官員指出：「政府正密切關注中東局勢發展，尋求保護韓國公民及確保能源運輸航線安全的方法，並正與包括伊朗在內的相關國家積極溝通。」

‌



伊朗外長 Abbas Araghchi 周五向日本共同社 (Kyodo News) 表示，在與東京當局溝通後，已準備好允許前往日本的船隻通過這條關鍵的石油運輸航道。

荷姆茲海峽是全球能源命脈，承載全球超過 20% 的石油貿易，而且所有油輪可通行的航道均位於伊朗領海內，使此處成為包括南韓與日本在內東亞國家的關鍵經濟命脈。

然而在美以 2 月 28 日對伊朗發動空襲之後，中東緊張局勢急遽升溫，伊朗封鎖荷姆茲海峽，引發全球對能源危機。