鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 15:40

隨著中東衝突加劇導致國際油價飆升，日本社會近日再次陷入「衛生紙囤貨」的集體焦慮中。自 3 月中旬起，社群媒體如 X 平台上大量流傳「第二次石油危機即將到來」、「衛生紙可能漲價或斷貨」等言論，引發民眾湧入藥妝店大量採購。

中東戰火觸發50年前恐慌記憶 日本再現「衛生紙囤貨潮」(圖:shutterstock)

儘管日本政府與產業協會多次重申供應充足，但部分地區的貨架依舊早早被清空。

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歷史創傷與社群媒體的推波助瀾

日本民眾對物資短缺的恐懼深受歷史記憶影響，特別是 1973 年第一次石油危機時發生的「衛生紙恐慌」。當時，時任通商產業大臣 (現經濟產業省) 中曾根康弘呼籲節約用紙，隨後「紙張即將耗盡」的謠言瘋狂傳播，民眾在商店前排起長龍搶購衛生紙，這種「衛生紙恐慌」的集體創傷已深植於日本跨世代的消費心理中。

除了歷史因素，現代社群媒體的傳播也加劇了恐慌。有網友發布藥妝店售罄的照片，並感嘆：「家附近的店已經買不到了，大家似乎都在囤貨」。也有觀察指出，2020 年新冠肺炎爆發初期，儘管網路上有許多闢謠資訊，但一旦電視媒體開始報導搶購畫面，民眾便會蜂擁而出，形成人為的物資匱乏。

產業數據顯示：供應鏈穩健無虞

面對非理性搶購，日本家庭紙工業會指出，日本約 97% 的衛生紙為國內生產，主要原料來自國內回收紙 (約占 60%) 以及從北美、南美和東南亞進口的漿料，對中東供應鏈的依賴極低。雖然生產過程中會使用少量石油基化學添加劑，但中東局勢對供應鏈的實際影響極其有限。

該協會強調，目前各工廠的生產與出貨均維持正常，庫存量非常充足。官方聲明指出：「只要不發生不必要的過度囤積，市場絕不會出現衛生紙消失的情況。」

政府呼籲民眾理性消費

日本經濟產業省 (METI) 已正式介入，敦促國民根據正確資訊做出理智的購買決定，切勿衝動大量採購。分析認為，過去在 2011 年東日本大地震與 2020 年疫情期間出現的缺貨，並非源於供應不足，而是過度囤積導致的暫時性物流中斷。