日本通膨放緩 2月CPI年增率降至近4年低點

鉅亨網編譯許家華 2026-03-24 08:52

根據日本政府週二 (24 日) 公布的最新數據顯示，受政府持續採取措施緩解高昂的食品與公用事業價格影響，日本 2 月份消費者物價指數（CPI）年增率放緩至 1.3%，不僅低於前一月的 1.5%，更創下自 2022 年 3 月以來，近四年來的最低增長速度。

（圖：REUTERS/TPG）

在各項指標中，剔除波動較大的生鮮食品後的「核心 CPI」年增 1.6%，不僅低於市場預期的 1.7%，也較前一月的 2% 明顯降溫，正式跌破日本銀行（BOJ）設定的 2% 年度目標。然而，底層通膨壓力依據具有黏性，若進一步扣除生鮮食品與能源價格，該項「核心」數據在 2 月僅由前月的 2.6% 輕微下滑至 2.5%。

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日本銀行通常同時參考核心與底層通膨數據來評估整體經濟情勢。日銀在最近一次會議中曾預測，短期內受政府補貼與食品價格降溫影響，通膨壓力將會有所緩解；但日銀同時預期通膨將在 2026 年晚些時候急劇回升，屆時核心通膨有望再度逼近 2% 的年度目標。