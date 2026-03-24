日本通膨放緩 2月CPI年增率降至近4年低點
鉅亨網編譯許家華
根據日本政府週二 (24 日) 公布的最新數據顯示，受政府持續採取措施緩解高昂的食品與公用事業價格影響，日本 2 月份消費者物價指數（CPI）年增率放緩至 1.3%，不僅低於前一月的 1.5%，更創下自 2022 年 3 月以來，近四年來的最低增長速度。
在各項指標中，剔除波動較大的生鮮食品後的「核心 CPI」年增 1.6%，不僅低於市場預期的 1.7%，也較前一月的 2% 明顯降溫，正式跌破日本銀行（BOJ）設定的 2% 年度目標。然而，底層通膨壓力依據具有黏性，若進一步扣除生鮮食品與能源價格，該項「核心」數據在 2 月僅由前月的 2.6% 輕微下滑至 2.5%。
日本銀行通常同時參考核心與底層通膨數據來評估整體經濟情勢。日銀在最近一次會議中曾預測，短期內受政府補貼與食品價格降溫影響，通膨壓力將會有所緩解；但日銀同時預期通膨將在 2026 年晚些時候急劇回升，屆時核心通膨有望再度逼近 2% 的年度目標。
值得注意的是，週二發布的數據尚未反映出近期因美以對伊朗戰爭所導致的能源價格上漲。由於日本高度依賴石油與天然氣進口，極易受到能源供應衝擊的影響。日銀行長植田和男已對中東衝突可能帶來的通膨效應提出警告，並釋出信號表示，若情勢需要，中央銀行將考慮採取進一步的升息行動。
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