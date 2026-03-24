美國FCC以國安為由 全面禁止進口外國無線路由器 台廠也在內

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 15:07

美國聯邦通信委員會 (FCC) 周一 (23 日) 宣布，禁止授權進口所有在國外生產的新款消費型無線路由器，並將其列入「受規管清單」(Covered List)。這項決定是根據白宮跨部門小組的認定，指出這些設備構成了「嚴重的網路安全風險」，可能被利用來立即且嚴重地破壞美國的關鍵基礎設施。

美國FCC以國安為由 全面禁止進口無線路由器 台廠也在內(圖:shutterstock)

根據新規定，這項禁令僅適用於「新機型」的授權，消費者目前已持有的路由器或零售商先前已獲得進口授權的舊款型號仍可繼續銷售與使用。

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然而，這項政策對市場的潛在衝擊巨大，因為目前如 Netgear、Linksys、Asus、D-Link 及 TP-Link 等主流品牌幾乎完全在海外生產硬體，其中也包括台灣，美國本土目前缺乏足以供應市場需求的消費級路由器製造業。

據估計，中國廠商目前掌握了美國家庭路由器市場至少 60% 的份額。

FCC 在國安認定中明確引用了「伏特颱風」(Volt Typhoon) 與「鹽颱風」(Salt Typhoon) 等駭客行動案例，稱這些由中國政府支持的行動被指控劫持了大量末端設備，並滲透美國大型電信運營商如 AT&T 和 Verizon，收集數千萬美國人的元數據，證明路由器已成為關鍵的攻擊媒介。

若廠商欲為新機型尋求豁免，必須向國防部或國土安全部申請「條件式核准」。這項程序極為嚴格，不僅要求提供詳細的供應鏈資訊，更強制要求廠商提交具體的時間表，計畫在美國境內建立或擴大生產線。

有評論認為，這項政策實質上是包裝在安全術語下的「產業政策」，旨在強迫製造業回流美國。