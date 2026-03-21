鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 11:45

在中東戰火本周六 (21 日) 進入第四周之際，日本共同社報導，伊朗外交部長 Abbas Araqchi 表示，伊朗已準備好讓日本相關船隻通過全球石油供應要道荷姆茲海峽。

荷姆茲海峽封鎖現轉機？伊朗：準備好放行日本船隻通過 (圖:Shutterstock)

Araqchi 周五受訪時透露，德黑蘭已開始與東京當局就可能開放海峽一事進行談判。

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日本約 90% 的石油運輸需經由荷姆茲海峽，但在美國與以色列對伊朗發動戰爭期間，該海峽幾乎停航、形同封鎖，全球油價也隨之飆漲，促使日本及其他國家釋出戰略石油儲備。

美國總統川普川普目前正施壓盟國派遣戰艦、協助開通海峽，但迄今尚未成功，他周四會晤日本首相高市早苗時，不忘敦促日本「採取進一步行動」