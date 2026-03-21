荷姆茲海峽封鎖現轉機？伊朗：準備好放行日本船隻通過
鉅亨網編譯余曉惠
在中東戰火本周六 (21 日) 進入第四周之際，日本共同社報導，伊朗外交部長 Abbas Araqchi 表示，伊朗已準備好讓日本相關船隻通過全球石油供應要道荷姆茲海峽。
Araqchi 周五受訪時透露，德黑蘭已開始與東京當局就可能開放海峽一事進行談判。
日本約 90% 的石油運輸需經由荷姆茲海峽，但在美國與以色列對伊朗發動戰爭期間，該海峽幾乎停航、形同封鎖，全球油價也隨之飆漲，促使日本及其他國家釋出戰略石油儲備。
美國總統川普川普目前正施壓盟國派遣戰艦、協助開通海峽，但迄今尚未成功，他周四會晤日本首相高市早苗時，不忘敦促日本「採取進一步行動」
高市早苗在華盛頓峰會後向記者表示，她已向川普說明，根據日本法律，日本在荷姆茲海峽可提供及無法提供的支援項目。
- 外匯市場重大信號！美元買入力度為...
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 荷姆茲海峽封鎖三周 國際油價就快失去「海上緩衝」保護傘
- 全球能源命脈受阻 南韓加入七國聲明 譴責伊朗封鎖荷姆茲海峽
- 荷姆茲受阻引爆能源焦慮 韓、菲、泰相繼轉買俄油
- 談判曝光！伊朗開條件「放船+給藥」 確保印度油氣通關荷姆茲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇