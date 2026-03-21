輝達高效祕訣曝光！AI Token成矽谷招聘利器 黃仁勳警告：使用不足「我會非常火大」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-21 14:00

黃仁勳警告：AI Token使用不足「我會非常火大」(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，黃仁勳以高薪工程師為例說明：「如果一位年薪 50 萬美元的工程師，使用的 Token（符元）不到 25 萬美元，我會深感擔憂。」

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他認為，使用 AI Token 的多寡，是衡量工程師是否充分利用 AI 資源的重要指標，並補充說：「年底時，我會問這位 50 萬美元年薪的工程師，你花了多少錢買 Token？如果對方說只有 5 千美元，我會非常火大。」

當被問到輝達是否為工程團隊花費 20 億美元購買 Token 時，黃仁勳回答：「我們正在努力。」

在談到那些沒有充分利用 AI Token 的頂尖工程師時，他還說：「這跟我們的晶片設計師說『猜怎麼著？我只用紙和筆就好』沒什麼兩樣。」

本週早些時候，黃仁勳在 GPU 科技大會上表示，AI Token 可能成為他招募工程師的策略之一。

黃仁勳談到工程師薪酬時說：「他們的基本年薪可能有數十萬美元，我會額外給他們大約一半薪水的 Token，這樣他們的效率就能提升 10 倍。」

他補充道：「現在，Token 已經成為矽谷的招聘工具之一：『我的工作能獲得多少 Token？』而且原因很明顯，因為每位能使用 Token 的工程師都會更高效。」

Token 是 AI 系統處理文字的基本單位。AI 讀取或生成的文字越多，消耗的 Token 就越多，因此公司通常會依每千或每百萬個 Token 的使用量來收費。

AI Token 成為矽谷新招聘工具

黃仁勳並非唯一一位主張工程師應該擁有充足 AI 算力使用權的人，而且他認為企業也應該願意為此付費。

據《Business Insider》本月報導，科技公司可能正在嘗試一種新的方式來競爭人才：在薪資、獎金和股票之外，提供 AI 推論算力的使用權。

Theory Ventures 的 Tomasz Tunguz 向媒體表示，Token 可能成為薪酬的「第四個組成部分」。

而衡量 AI 模型表現的新創公司 Arena 的 AI 能力主管 Peter Gostev 則建議，OpenAI 和 Anthropic 可以「建立招聘網站，讓客戶在職位廣告中同時列出薪資範圍與該職位的 Token 預算」。

OpenAI Codex 團隊的工程主管 Thibault Sottiaux 在 X 上指出，求職者越來越關心能獲得多少算力。

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）此前表示，AI Token 甚至可能成為一種「全民基本收入」。

奧特曼在 2024 年 5 月的《All-In Podcast》中說：「我想未來可能更像是全民基本算力，而不是全民基本收入，每個人都能獲得 GPT-7 算力的一部分。」