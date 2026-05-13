鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-13 22:10

美國總統川普周三 (13 日) 抵達北京，展開近 10 年來美國總統首度訪中行程，並將與中國國家主席習近平舉行備受矚目的兩日峰會。此次訪問除牽動美中貿易、人工智慧 (AI) 與稀土供應等重大經濟議題，也被視為川普在伊朗戰爭與國內通膨壓力升高背景下，尋求外交與經濟成果的重要一役。

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根據白宮行程，川普周四 (14 日) 將出席正式歡迎儀式，隨後與習近平舉行雙邊會談，之後前往北京天壇參訪，晚間出席國宴；周五 (15 日) 則將與習近平共進茶敘及工作午餐後返美。

川普本周稍早在 Truth Social 發文表示，對這次峰會「期待偉大的成果」，並稱將要求習近平進一步「對美國企業開放中國市場」，讓隨行企業領袖能在中國拓展更多商機。

消息人士透露，黃仁勳是在川普臨時邀請下加入此次訪中代表團。輝達近來一直尋求取得監管批准，向中國出售 H200 人工智慧晶片，因此此次隨團也被視為華府與北京科技談判的重要象徵。

除了經貿與 AI 合作外，川習會預料也將觸及伊朗戰爭、台灣軍售以及半導體出口管制等敏感議題。美方官員表示，華府希望北京協助推動伊朗與美國達成協議，結束中東衝突；中國則持續要求美方放寬晶片設備與先進半導體出口限制。