鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國總統川普周三 (13 日) 抵達北京，展開近 10 年來美國總統首度訪中行程，並將與中國國家主席習近平舉行備受矚目的兩日峰會。此次訪問除牽動美中貿易、人工智慧 (AI) 與稀土供應等重大經濟議題，也被視為川普在伊朗戰爭與國內通膨壓力升高背景下，尋求外交與經濟成果的重要一役。
川普此行由多位美國重量級企業領袖陪同，包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳等科技業高層。川普搭乘空軍一號抵達北京時，中方安排軍樂隊、儀隊與揮舞中美國旗的歡迎群眾接機，場面隆重。
根據白宮行程，川普周四 (14 日) 將出席正式歡迎儀式，隨後與習近平舉行雙邊會談，之後前往北京天壇參訪，晚間出席國宴；周五 (15 日) 則將與習近平共進茶敘及工作午餐後返美。
市場高度關注這場高風險峰會可能帶來的經濟成果。分析人士預期，雙方可能宣布中國採購美國波音 (BA-US) 客機、大豆與牛肉等大型訂單，作為穩定雙邊關係與延續去年 10 月貿易休兵的重要成果。
川普本周稍早在 Truth Social 發文表示，對這次峰會「期待偉大的成果」，並稱將要求習近平進一步「對美國企業開放中國市場」，讓隨行企業領袖能在中國拓展更多商機。
消息人士透露，黃仁勳是在川普臨時邀請下加入此次訪中代表團。輝達近來一直尋求取得監管批准，向中國出售 H200 人工智慧晶片，因此此次隨團也被視為華府與北京科技談判的重要象徵。
除了經貿與 AI 合作外，川習會預料也將觸及伊朗戰爭、台灣軍售以及半導體出口管制等敏感議題。美方官員表示，華府希望北京協助推動伊朗與美國達成協議，結束中東衝突；中國則持續要求美方放寬晶片設備與先進半導體出口限制。
川普出訪前，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 已先在南韓仁川與中國國務院副總理何立峰進行約 3 小時會談。中國官媒《新華社》形容雙方對話「坦誠、深入且具建設性」，顯示川習會前雙方已先進行政策暖身。
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