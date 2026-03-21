鉅亨網新聞中心 2026-03-21 16:10

今年 2 月，OpenAI 正式推出「Frontier Alliances」（前沿聯盟），目標直指企業市場：將自家企業級 AI 平台深度融入企業日常工作。僅一個月後，OpenAI 便宣布與四大諮詢巨頭：麥肯錫（McKinsey）、波士頓諮詢公司（BCG）、埃森哲（Accenture）與凱捷（Capgemini），建立多年合作關係。

OpenAI攜手四大諮詢巨頭加速企業AI落地：麥肯錫、BCG、埃森哲與凱捷全面合作。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，這波合作的核心，是將 OpenAI 的 AI 工具，從智慧寫作到分析預測，直接植入企業工作流程中。

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值得注意的是，OpenAI 所提的並非普通聊天機器人，而是能跨系統運作、處理複雜任務的「AI 同事」，彷彿將賽博朋克的場景帶入辦公室。

不過，OpenAI 並非唯一玩家。Anthropic 去年就已與埃森哲合作，幫助企業從 AI 試點快速轉向全面部署。

兩個月前，Anthropic 又與德勤（Deloitte）達成協議，將 Claude 正式整合進德勤全球網絡，並針對金融與醫療等高監管行業，為 1.5 萬名員工提供模型使用培訓。

從表面上看，這是 AI 公司尋求合作夥伴，但更大格局是兩大陣營組隊：AI 公司借助諮詢公司打開企業市場，而諮詢公司則依靠 AI 技術進行業務升級。

為什麼 AI 公司必須與諮詢公司合作？

即便 OpenAI 擁有領先全球的 AI 技術，企業仍面臨 AI 落地的瓶頸：如何將 AI 代理整合進現有工作流程和複雜系統。

分析指出，再強大的 AI，如果企業不知如何使用，也無法發揮效能。

因此，諮詢公司成了關鍵推手。OpenAI 在合作公告中明確表示，這些公司將與工程師合作，幫助企業完成三件事：將 AI 接入現有系統、重新設計工作流程、以及在內部大規模部署「AI 同事」。

諮詢公司長期扮演企業決策顧問的角色，像麥肯錫、BCG、德勤與埃森哲等全球巨頭，長期主導 500 強企業的策略規劃與數位化轉型。若它們在解決方案中直接整合 OpenAI 或 Anthropic 的技術，企業採用 AI 的門檻將明顯降低。

換句話說，對 AI 公司而言，這些諮詢公司就像是「精準的加速器」。借助它們既有的企業網路，AI 公司不必親自四處開拓市場，就能迅速將技術落地，節省大量客戶拓展與教育成本，效益相當可觀。

諮詢公司與 AI 合作：不只是資源互換，更是業務升級

分析認為，對諮詢公司而言，與 AI 公司的合作並非單純的資源交易。若說 AI 公司藉助諮詢公司打入企業市場，那麼諮詢公司也同樣借助 AI 技術，完成自身業務模式的升級與轉型。

自從 2022 年 ChatGPT 問世後，生成式 AI 迅速成為企業關注的焦點。大型企業紛紛制定 AI 戰略，為諮詢行業帶來新的增長機會。

麥肯錫高層在採訪中表示，約 40% 的公司項目已與數據分析或 AI 相關，且越來越多項目正在轉向生成式 AI，顯示 AI 已成為諮詢業務的重要來源。

今年年初，麥肯錫宣布與亞馬遜網路服務公司（AWS）共同成立 Amazon McKinsey Group，由麥肯錫負責策略、組織與執行，AWS 提供雲端基礎設施和生成式 AI 技術支持。

在 AI 時代，諮詢公司的核心競爭力不再只是知識與分析能力，而是如何將 AI 直接部署於客戶項目中。

透過 AI，諮詢公司可以幫助客戶實現自動化分析、智慧決策與流程優化，顯著提升項目價值。同時，AI 也在提升諮詢公司內部效率。

例如，BCG 約 33,000 名員工中，接近九成已經在使用 AI 工具，而公司內部開發的定制 GPT 數量，甚至超過其他任何 OpenAI 客戶。BCG 全球人力主管 Alicia Pittman 指出，參與 AI 工具開發的員工數量，是去年的五倍之多。

這些數據清楚顯示，全球頂尖諮詢公司正積極將 AI 整合進自身工作體系，從外部服務到內部流程，都正經歷深刻的數位化轉型。

麥肯錫啟動 AI 面試試點 校招迎來新變革

除了業務模式調整之外，麥肯錫也在校園招聘上進行創新改革。公司近期啟動試點，要求應聘者在面試過程中使用內部聊天機器人 Lilli 完成案例分析。

在這個過程中，面試官將重點觀察學生如何運用 AI 提示詞，以及他們是否具備好奇心和判斷力，能對 AI 輸出的結果提出質疑並結合實際客戶需求進行應用。