鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 00:00

根據石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (13 日) 發布的最新報告，受美伊戰爭阻斷波斯灣出口影響，最大產油國沙烏地阿拉伯上月原油產量進一步暴跌至每日 631.6 萬桶，較 3 月減少 65.1 萬桶，創 1990 年以來新低，自 2 月 28 日以來累計減產幅度達 42%。

OPEC 指出，當前供應中斷發生之際，OPEC 成員國再次捲入衝突，波斯灣運輸受阻導致沙國、阿拉伯聯合大公國與伊拉克等國產量創紀錄走降，燃料價格飆升，加劇全球經濟衰退風險。

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沙國表示，該國「供應市場數量」(不含庫存變動) 略高於產量，為每日 687.9 萬桶。

另據外部顧問估算數據 (二手來源) 顯示，OPEC 成員國今年 4 月產量合計每日減少 172.7 萬桶，日均為 1898 萬桶，沙國約佔降幅一半，該數據對沙國產量估算為 676.8 萬桶。

其他波斯灣國家受創更重，科威特上月產量大約腰斬至每日僅 60 萬桶，不到戰前水準四分之一，為 OPEC 中第二大降幅。

沙國雖可透過通往紅海的替代管道轉移部分出口緩解衝擊，阿聯也有部分替代路線，但區域供應面壓力仍大。

此外，阿聯上月宣布 5 月退出 OPEC，主因多年產量配額分歧及地區政治歧見，OPEC 章程規定其成員身份將保留至明年 1 月 1 日。