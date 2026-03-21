鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-21 15:10

美國約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）近日指出，伊朗在與美國和以色列的衝突中，正在使用類似傳奇拳王穆罕默德 · 阿里（Muhammad Ali）的戰術，並可能對美國造成「致命一擊」。

伊朗利用拳王阿里「邊繩戰術」！雷根前顧問漢克：或對美國造成「致命一擊」。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，曾擔任過美國前總統雷根（Ronald Reagan）政府經濟顧問的漢克表示：「憑藉控制荷姆茲海峽，伊朗有能力這麼做，而且很可能會這麼做。」

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他回顧 1974 年阿里迎戰不敗重量級拳王福爾曼（George Foreman）的傳奇拳賽「叢林之戰」（Rumble in the Jungle）。

雖然阿里被普遍看衰，但他靠著靠繩防守、吸收對手重擊，最終等待福爾曼體力耗盡時反擊並擊倒對手。

漢克指出，「華盛頓特區與耶路撒冷的戰爭規劃者顯然從未理解，當受到攻擊時，伊朗會採用阿里經典的『邊繩攻擊』（rope-a-dope）戰術。」

分析指出，美國雖以壓倒性力量摧毀了伊朗幾乎所有的軍事基礎設施，但伊朗仍持續透過攻擊鄰國、干擾貿易和金融市場，對全球經濟造成威脅，並迫使美國總統川普承受結束衝突的壓力。

石油與天然氣價格飆升至近四年高點

自伊朗與美國及以色列開戰以來，油價與天然氣價格持續飆升，主要原因是伊朗利用水雷與導彈威嚇商船，有效封鎖全球約 20% 原油與 LNG 運輸通道荷姆茲海峽。

漢克指出，荷姆茲海峽的封鎖已引發「原油的急性現貨短缺」。

他以杜拜與阿曼原油價格為例，稱其「已飆升至超過 2008 年著名油價高峰的水準」，這造成現貨市場與期貨市場之間的「明顯價差」。

漢克表示，期貨市場「尚未完全反映現實世界的真實情況」，最終將會被「現實衝擊」，價格將逐步接近現貨市場水準。

他補充，交易商正在避開西德克薩斯中質原油（WTI），因擔心美國政府可能透過期貨市場出售合約以維持價格人為低位，此外，投機者也擔心美國可能對 WTI 出口實施禁令或徵稅以控制價格。

伊朗可能的「致命一擊」

針對伊朗的致命一擊，漢克表示：「如果發生，將是在油價持續飆升所造成的龐大連鎖損害波及全球經濟的每個角落，對伊朗的對手造成無法承受的重創。」

漢克擁有超過四十年的商品與貨幣交易經驗。1985 年，他擔任 Friedberg Mercantile Group 首席經濟學家時，預測 OPEC 將崩潰，油價將跌破每桶 10 美元，並因此指導公司大規模做空原油以及沙烏地里亞爾與科威特第納爾。