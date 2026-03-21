鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-21 20:00

俄羅斯克里姆林宮週六（21 日）表示，俄羅斯總統普丁向伊朗領導人致賀新年，並表示莫斯科仍然是德黑蘭的忠實朋友和可靠夥伴。然而，莫斯科對伊朗的實際支持程度仍存爭議。

普丁強調俄羅斯忠實夥伴立場！伊朗打臉：根本沒支持多少。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，一些伊朗消息人士表示，在這場自 1979 年推翻受美國支持的沙阿以來伊朗面臨最嚴重的危機中，俄羅斯提供的實質幫助很少。

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根據克里姆林宮，普丁向伊朗最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼及伊朗總統佩澤希揚致賀新年。

克里姆林宮指出，普丁祝願伊朗人民能「尊嚴地克服艱難考驗」，並強調在這個困難時期，莫斯科仍是德黑蘭的忠實朋友與可靠夥伴。

俄羅斯表示，美國與以色列對伊朗的攻擊已將整個中東推入深淵，並引發全球重大能源危機；普丁也譴責對伊朗最高領袖的殺害行為為「冷酷的謀殺」。

根據《Politico》報導，莫斯科曾向華盛頓提出一項交換條件，稱若美國停止向烏克蘭提供有關俄羅斯的情報，克里姆林宮將停止與伊朗共享情報，但美國拒絕了此提議；克里姆林宮則駁斥該報導為假消息。

當美國推翻委內瑞拉領導人馬杜洛時，俄羅斯失去了一位盟友。不過，由於美國和以色列襲擊了其戰略夥伴伊朗，導致油價飆升，使莫斯科從中獲益。