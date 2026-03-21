荷姆茲海峽通行前景未明 伊朗釋出有限開放訊號但仍強硬

鉅亨網新聞中心 2026-03-21 12:10

在中東局勢持續緊張之際，伊朗就荷姆茲海峽通行情況再度表態，強調願意為國際船隻提供通行便利，但前提是相關國家須尊重伊朗主權與安全，並與伊方協調安排。此一說法被外界解讀為在釋出有限開放訊號的同時，維持強硬立場。

（圖：Shutterstock)

根據新華社報導，伊朗駐英國大使兼常駐國際海事組織代表穆薩維於 19 日受訪時指出，荷姆茲海峽對所有船隻開放，但「屬於敵對國家的船隻除外」，並稱此舉屬於行使自衛權，以維護國家領土完整與安全。他同時批評美國與以色列的軍事行動，使該水域局勢變得「複雜、嚴峻且災難性」。

‌



國際海事組織理事會第 36 屆特別會議於 18 日至 19 日在英國倫敦召開，重點討論波斯灣與荷姆茲海峽安全情勢。穆薩維在會議期間接受訪問時表示，自 2 月 28 日以來，美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動，已導致該區域商船頻繁遭襲，至少 7 名海員喪生、多人重傷，目前仍有約 2 萬名海員滯留於波斯灣船隻上，凸顯航運風險急劇升高。

外電普遍指出，荷姆茲海峽承載全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸，是全球最關鍵的能源咽喉之一。近期在軍事衝突與安全威脅影響下，航運量大幅下滑，部分航商暫停通行，保險費率飆升，導致全球能源市場與供應鏈承壓。分析認為，即使伊朗表態願提供通行便利，但附帶條件與安全不確定性，仍使市場難以恢復正常運作。

穆薩維表示，波斯灣尤其是荷姆茲海峽的安全對伊朗至關重要，德黑蘭歡迎任何有助於提升國際航運安全與保障海員的倡議，並將持續與國際海事組織及各國合作。不過他強調，伊朗的國際義務必須建立在國家主權與領土完整獲得尊重的前提之上。

他進一步指出，目前衝突是由美國與以色列強加於伊朗，並指控兩國攻擊包括學校在內的民用設施，構成對伊朗人民的犯罪行為。同時，他警告，以色列對伊朗能源基礎設施的打擊已「跨越紅線」，伊朗將採取相應反制措施，並將美國與以色列相關資產視為潛在打擊目標。

針對衝突外溢影響，穆薩維表示，戰事已波及包括海灣阿拉伯國家在內的整個區域，並衝擊全球能源市場與糧食安全。他呼籲國際社會追究相關責任，並點名唐納 · 川普與班傑明 · 納坦雅胡應對局勢升級負責。