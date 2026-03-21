鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 09:15

中東戰火延燒三周以來，買家被迫在荷姆茲海峽幾乎封鎖的狀況下，積極尋找緊急替代方案。這使得作為市場重要緩衝的海上原油庫存正迅速枯竭，庫存水準與去年底相比幾乎腰斬。

考量到美國周五（20 日）宣布解除伊朗海上石油制裁 30 天的臨時性措施，這批庫存緩衝縮減的速度勢必加快。

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每日去化庫存 180 萬桶 創多年來最快速度

數據情報商 Vortexa 的資料顯示，自戰爭爆發以來，在浮動倉儲（floating storage）中的原油與凝結油，便以每日 180 萬桶的速度遞減，創下多年來最快速度。目前庫存量約為 7800 萬桶，其中約三分之一來自伊朗。

海上原油庫存去年末曾激增，在 11 月底達到逾 1.4 億桶的高點。當時美國施壓印度不得購買俄羅斯石油，加上地緣政治惡化導致伊朗出口加速；與此同時，中國獨立煉油廠（地煉）也受到進口配額限制，導致大量伊朗原油被迫滯留海上。

目前庫存水準與去年底相比幾乎腰斬，這雖然暫時緩解了國際能源署（IEA）口中「史上最大石油供應中斷」帶給全球的衝擊，但若荷姆茲海峽無法迅速重新開放，隨著緩衝能力日益縮減，油價漲勢恐將失控。該海峽已封鎖近三周，僅有極少數伊朗與中國油輪通行。

面對平抑油價壓力，川普政府正擴大獲取海上原油管道，繼豁免俄羅斯石油後，現在也豁免部分伊朗原油：美國財政部周五發布通用許可，准許販售紐約時間周五凌晨 12:01 分前已裝載上船的伊朗原油及石化產品，期限至 4 月 19 日。

法規與融資障礙 讓主流進口商卻步

儘管美國財政部長貝森特預估目前海上約有 1.4 億桶伊朗石油，但此數字可能包含已預訂且在運送途中的貨物，未必反映實際可用的數量。

精確衡量海上可用儲油並非易事。「浮動倉儲」通常指停泊至少一周的船隻，不含航行中的貨物，而「海上原油」則計算所有油輪，但可能包含那些已經有人購買的石油。

高盛（Goldman Sachs）指出，目前海上約有 1.31 億桶俄羅斯石油與 1.05 億桶伊朗原油，僅足以抵銷荷姆茲海峽封鎖約兩周的流量。而且這個數據未必能完全捕捉「影子船隊」的活動。

目前看來，美國要讓伊朗海上原油立即可供市場使用，仍面臨挑戰。由於多年來伊朗石油多由中國獨立煉油廠以大幅折價買入，非中國買家若想介入，需克服交易對手、支付體系及法規限制。