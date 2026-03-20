鉅亨網編譯段智恆 2026-03-20 23:32

隨著伊朗戰事延燒並加劇市場對通膨的憂慮，美國公債周五 (20 日) 遭遇拋售，殖利率全面上揚，交易員同時提高對聯準會 (Fed) 今年升息的押注。市場目前預估，Fed 在 10 月前升息的機率已升至約 50%。

圖：芝商所 FedWatch 工具

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這波拋售發生在規模約 31 兆美元的美債市場，各年期殖利率普遍上升 10 至 15 個基點。其中對貨幣政策最敏感的 2 年期公債領漲，5 年期殖利率自去年 7 月以來首度突破 4%，基準 10 年期殖利率上升 13 個基點至 4.38%，創 8 月以來新高。

市場變化與中東局勢升溫密切相關。《華爾街日報》(WSJ) 報導，美國正向中東增派三艘軍艦與更多陸戰隊人員，進一步升高市場對衝突擴大的擔憂。分析人士指出，若戰事持續並推升油價，將加劇通膨壓力，迫使央行重新考慮政策方向。

TD 證券利率策略主管表示，債市正反映對通膨進一步升溫的憂慮，市場不僅已排除今年降息的可能，甚至開始納入升息機率，帶動殖利率快速走高。

在伊朗戰事於 2 月底爆發前，市場原預期 Fed 今年將降息兩次，如今預期已出現明顯轉向。Fed、歐洲央行 (ECB) 與英國央行 (BOE) 本周皆維持利率不變，但政策官員已釋出訊號，若通膨壓力持續，將準備採取行動。

歐洲央行官員指出，若油價帶動物價進一步上升，不排除最快下月升息；英國央行總裁亦警告，能源衝擊可能對通膨產生更持久影響。