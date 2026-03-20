鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-20 21:38

美股主要指數周五 (20 日) 開盤走低，延續近期震盪走勢，受伊朗戰事升溫影響，能源價格波動加劇，市場重新評估聯準會 (Fed) 利率路徑，資金轉趨保守，拖累股債同步走弱。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 110 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 160 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。台積電 ADR 跌近 0.7%。

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中東局勢持續動盪，伊朗對波斯灣國家攻擊未見緩解，引發全球金融市場再度走弱，股市與債市同步下跌，美元走強，英國 10 年期公債殖利率更攀升至 2008 年金融危機以來新高。

市場原先預期衝突將迅速結束，但隨著戰事拖長並擾亂能源供應鏈，投資人對通膨回升的憂慮再度升溫。標普 500 期貨下跌 0.3%，美國 2 年期公債殖利率上升 5 個基點至 3.84%，布蘭特原油價格則維持在每桶 107 美元附近。

儘管以色列釋出暫不攻擊伊朗能源設施的訊號，伊朗仍持續對波斯灣地區發動攻勢。另一方面，Axios 報導指出，美國正考慮接管伊朗重要石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island)，以施壓德黑蘭重新開放荷姆茲海峽。

市場波動亦受到衍生性商品影響。周五將迎來規模高達約 5.7 兆美元的選擇權到期，涵蓋個股、指數與 ETF，為花旗集團自 1996 年有紀錄以來最大 3 月到期規模，進一步加劇市場不確定性。

歐洲股市同樣承壓，Stoxx600 指數回吐早盤約 1% 的漲幅。英國 10 年期公債殖利率一度上升 10 個基點至 4.94%，創金融危機以來新高，短天期殖利率升幅更為明顯。貨幣市場已完全反映 2026 年英國與歐洲央行各三次升息預期。

資金流向方面，高盛交易數據顯示，長線投資人周四單日淨賣出金額達 96 億美元，創 2022 年以來最大規模，且賣壓遍及各產業。市場人士指出，投資人情緒已明顯轉向偏空。

貴金屬方面，金價持穩於每盎司 4,650 美元上方，但本周仍下跌近 7%，創 2020 年疫情初期以來最大單週跌幅，反映市場下修對央行降息的預期。

Candriam 投資長指出，當前市場環境相當脆弱，在油價維持高檔與升息風險升溫的情況下，若股市無法守住技術支撐位，恐預示進一步壓力來臨。交易員亦表示，市場先前低估戰事持續時間，如今投資人部位已轉向更為保守。

截至台北時間周五（20 日）21 時許：

焦點個股：

美超微 (SMCI-US) 美股早盤下跌 27.90%，至每股 22.20 美元

美國司法部起訴三名與美超微 (Super Micro) 相關人士涉嫌將價值數十億美元的人工智慧 (AI) 技術走私至中國，引發市場震盪，該公司股價周五盤前一度重挫 27%。若跌幅維持，將使其市值蒸發近 50 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 美股早盤下跌 1.64%，至每股 205.33 美元

《路透》周五援引知情人士消息報導，曾在 2014 年推出 Fire Phone 慘遭市場淘汰的亞馬遜，傳出正籌備重返智慧手機市場。據悉，公司內部正開發一款代號為「Transformer」的新手機，主打 AI 個人化體驗，並整合語音助理 Alexa，試圖重新切入由蘋果與三星主導的市場。

特斯拉 (TSLA-US) 美股早盤下跌 1.49%，至每股 374.63 美元

根據外媒報導，特斯拉正尋求從中國供應商購買價值 29 億美元的光電生產設備。蘇州邁為股份是該光伏項目製造設備的主要候選供應商之一，其他正在洽談特斯拉光伏項目的中國公司包括捷佳偉創和拉普拉斯。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛指出，短期內油價很可能繼續向上，因荷姆茲海峽流量維持極低水準，若低迷的流量令市場聚焦於中斷時間延長的風險，布蘭特原油期貨有機會超越 2008 年歷史高位。